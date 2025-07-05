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Fenerbahçe'nin hazırlık maçı programı!

Fenerbahçe, 6 Temmuz'da başlayacağı yeni sezon hazırlıkları kapsamında 14-27 Temmuz tarihleri arasında Portekiz'de kamp yapacak ve dört hazırlık maçı oynayacak.

calendar 05 Temmuz 2025 15:36
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'nin hazırlık maçı programı!
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Fenerbahçe Futbol A Takımı, yeni sezon hazırlıklarına başlıyor.

6 Temmuzda İstanbul'da toplanacak olan sarı lacivertliler iki gün boyunca sağlık kontrolleri ve test süreçlerini tamamlayacaklar.

8 Temmuz'da Samandıra Can Bartu Tesislerinde sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirecek olan Fenerbahçe, çalışmaların İstanbul etabına 14 Temmuz'a kadar tesislerimizde devam edecek.



Yurtdışı kamp ve hazırlık maçları dönemi için 14 Temmuz'da Portekiz'e hareket edecek olan sarı lacivertlilerin, 27 Temmuz'a kadar devam edecek olan kamp çerçevesinde oynayacağı hazırlık maçları aşağıdaki gibidir;

17 Temmuz 2025

Fenerbahçe - Portimonense

20 Temmuz 2025

Fenerbahçe - Sunderland

23 Temmuz 2025

Fenerbahçe - Al Ittihad

26 Temmuz 2025

Fenerbahçe - Benfica 

Yurt dışı kampını 27 Temmuz'da noktalayacak olan Fenerbahçe, çalışmalarına İstanbul'da devam edecek.

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