Fenerbahçe'nin hazırlık maçı programı!

Fenerbahçe Futbol A Takımı, yeni sezon hazırlıklarına başlıyor.



6 Temmuzda İstanbul'da toplanacak olan sarı lacivertliler iki gün boyunca sağlık kontrolleri ve test süreçlerini tamamlayacaklar.



8 Temmuz'da Samandıra Can Bartu Tesislerinde sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirecek olan Fenerbahçe, çalışmaların İstanbul etabına 14 Temmuz'a kadar tesislerimizde devam edecek.

Yurtdışı kamp ve hazırlık maçları dönemi için 14 Temmuz'da Portekiz'e hareket edecek olan sarı lacivertlilerin, 27 Temmuz'a kadar devam edecek olan kamp çerçevesinde oynayacağı hazırlık maçları aşağıdaki gibidir;Fenerbahçe - PortimonenseFenerbahçe - SunderlandFenerbahçe - Al IttihadFenerbahçe - BenficaYurt dışı kampını 27 Temmuz'da noktalayacak olan Fenerbahçe, çalışmalarına İstanbul'da devam edecek.