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Fenerbahçe'nin gözü yükseklerde!

Fenerbahçe, Real Madrid'den Brahim Diaz ve Manchester United'dan Alejandro Garnacho'yu kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

calendar 01 Ağustos 2025 09:50
Haber: Türkiye
Fenerbahçe'nin gözü yükseklerde!
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Jhon Duran ve Archie Brown sonrası Milan Skriniar ve Nelson Semedo hamleleriyle transferde vites yükselten Fenerbahçe, gözünü daha büyük hedeflere dikti.

Transferi için PSG ile her konuda anlaşılan Marco Asensio'yu beklemeye alan sarı lacivertlilerin hedefinde Real Madrid'den Brahim Diaz ve Manchester United forması giyen Alejandro Garnacho var.

Jose Mourinho'nun özellikle istediği 25 yaşındaki Diaz'la temasa geçen sarı lacivertliler, Faslı sağ kanadı ikna etmeye çalışırken, Real Madrid'le de kiralama formülü üzerinden pazarlıklara başladı.

MOURINHO SAHADA

İspanyol devinde forma şansı bulmakta zorlanan Diaz'ın Fenerbahçe'ye sıcak baktığı öğrenilirken, Jose Mourinho'nun bu transfer için bizzat devrede olduğu belirtildi. Portekizli çalıştırıcı, ManU'nun 21 yaşındaki sol açığı Garnacho için de yönetimle çalışıyor. Arjantinli yıldızın Fenerbahçe'nin ilgisinden memnun olduğu ifade edilirken, bu transfer için de kiralama formülü gündemde.


İstanbul'da oturacağı ev bile hazır olan Asensio ise bu oyunculardan beklenen sonuç alınmaması hâlinde imza attırılmak üzere şimdilik kenarda bekletiliyor.

FENER'İ UÇURURLAR

Gerçek mevkii sağ kanat olan Brahim Diaz, sol kanat ve forvet arkası olarak da görev yapabiliyor. Faslı yıldız, geçen sezon 23'ü ilk on birde çıktığı 52 maçta Real'e 6 gol, 6 asistlik skor katkısı sağladı. Sol kanat olmasına rağmen, on numara ve sağ kanat da görev yapabilen Garnacho ise ManU'da sezonu 58 maçta 11 gol, 10 asistle tamamladı.

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