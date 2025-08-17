17 Ağustos
Gençlerbirliği-Antalyaspor
19:00
17 Ağustos
Konyaspor-Gaziantep FK
19:00
17 Ağustos
Başakşehir-Kayserispor
21:30
17 Ağustos
Beşiktaş-Eyüpspor
21:30
17 Ağustos
Sivasspor-Bodrum FK
19:00
17 Ağustos
Belediye Vanspor-Esenler Erokspor
19:00
17 Ağustos
Manisa FK-Hatayspor
21:30
17 Ağustos
Sakaryaspor-Iğdır FK
21:30
17 Ağustos
N. Forest-Brentford
16:00
17 Ağustos
Chelsea-C.Palace
16:00
17 Ağustos
M. United-Arsenal
18:30
17 Ağustos
Celta Vigo-Getafe
18:00
17 Ağustos
Athletic Bilbao-Sevilla
20:30
17 Ağustos
Espanyol-Atletico Madrid
22:30
17 Ağustos
Brest-Lille
16:00
17 Ağustos
Angers-Paris FC
18:15
17 Ağustos
Auxerre-Lorient
18:15
17 Ağustos
Metz-Strasbourg
18:15
17 Ağustos
Nantes-PSG
21:45
17 Ağustos
Go Ahead Eagles-Ajax
13:15
17 Ağustos
FC Twente-PSV Eindhoven
15:30
17 Ağustos
Sporting CP-Arouca
22:30

Benfica reddetti, Fenerbahçe ısrarcı: Kerem Aktürkoğlu

Fenerbahçe'nin, Kerem Aktürkoğlu için Benfica'ya sunduğu 18 milyon Euro bonservis ve 2.5 milyon Euro bonus içeren teklif reddedildi. Sarı-lacivertlilerin, önümüzdeki günlerde bir hamle daha yapacağı ileri sürüldü.

calendar 17 Ağustos 2025 09:38
Haber: Sözcü, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un "Hocamız Kerem'i çok beğeniyor. Biz hatırı sayılır tekliflerde bulunduk. Şartlıydı o teklifler. Fakat geldiğimiz nokta itibarıyla verdiğiniz teklif geçerli olmadı. Yeni bir teklif verdik haber bekliyoruz." dediği Kerem Aktürktoğlu için Benfica kararını verdi.

Sarı-lacivertlilerin 18 milyon Euro bonservis artı 2.5 milyon Euro bonus içeren önerisi Portekiz ekibi tarafından jet hızında reddedildiği belirtildi.

Fenerbahçe'nin önümüzdeki günlerde bir hamle daha yapacağı, rakamın yükseltilip anlaşmanın sağlanacağı ileri sürüldü. Kerem Aktürkoğlu ise bir an önce Fenerbahçe'ye imza atmayı bekliyor.

Benfica'nın ligde oynadığı son maçta saha kenarına ısınmaya gönderilen milli kanat oyuncusu, müsabakada süre almadı.


BENFICA VE F.BAHÇE ARASINDA NELER YAŞANDI?

Sarı-lacivertliler, Kerem Aktürkoğlu için Benfica ile 22,5 milyon euro + 2,5 milyon euro bonus karşılığında anlaşmaya varmasına rağmen, yaptığı teklifi geri çekmişti. 

 
 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
2 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
3 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
4 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
5 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
8 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
9 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
10 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
18 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
