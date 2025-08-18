İrfan Buz: 'Geri dönmek ve kazanmak önemliydi'

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında evinde ağırladığı Alagöz Holding Iğdır FK'yi 3-2 mağlup eden Sakaryaspor'un teknik direktörü İrfan Buz, ciddi rakibe karşı oynadıklarını ve geri dönmenin önemli olduğunu söyledi.Buz, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, günün önemi olan 17 Ağustos 1999 depreminde yaşanılanların kolay olmadığını ve ölenleri rahmetle andığını belirtti.Sakaryaspor taraftarının itici gücü olduğunu ve taraftarsız oynamanın atmosfer açısından kolay olmadığını aktaran Buz,diye konuştu.Taraftarların mücadele beklediğine değinen Buz, dönmenin ve kazanmanın önemli olduğunu ve 4 puan yaptıklarını dile getirdi.Buz, eksikliklerini analiz edeceklerine ama genel anlamda futbolcularını tebrik ederek, şöyle devam etti:Eksikliklerinin olduğunu ve yeni transferler istediklerini aktaran Buz, o yönde çalıştıklarını ve gelecekteki 6-7 hafta ciddi müsabakalara çıkacaklarını kaydetti.