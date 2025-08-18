17 Ağustos
Gençlerbirliği-Antalyaspor
0-1
17 Ağustos
Konyaspor-Gaziantep FK
3-0
17 Ağustos
Başakşehir-Kayserispor
1-1
17 Ağustos
Beşiktaş-Eyüpspor
2-1
17 Ağustos
Sivasspor-Bodrum FK
1-1
17 Ağustos
Belediye Vanspor-Esenler Erokspor
1-0
17 Ağustos
Manisa FK-Hatayspor
2-1
17 Ağustos
Sakaryaspor-Iğdır FK
3-2
17 Ağustos
N. Forest-Brentford
3-1
17 Ağustos
Chelsea-C.Palace
0-0
17 Ağustos
M. United-Arsenal
0-1
17 Ağustos
Celta Vigo-Getafe
0-2
17 Ağustos
Athletic Bilbao-Sevilla
3-2
17 Ağustos
Espanyol-Atletico Madrid
2-1
17 Ağustos
Brest-Lille
3-3
17 Ağustos
Angers-Paris FC
1-0
17 Ağustos
Auxerre-Lorient
1-0
17 Ağustos
Metz-Strasbourg
0-1
17 Ağustos
Nantes-PSG
0-1
17 Ağustos
Go Ahead Eagles-Ajax
2-2
17 Ağustos
FC Twente-PSV Eindhoven
0-2
17 Ağustos
Sporting CP-Arouca
6-0

İrfan Buz: "Geri dönmek ve kazanmak önemliydi"

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK'yi 3-2 mağlup eden Sakaryaspor'un teknik direktörü İrfan Buz, güçlü rakibe karşı alınan galibiyetin ve maçta geri dönüşün çok değerli olduğunu söyledi. Tecrübeli teknik adam, eksiklerini analiz edeceklerini ve önlerinde zorlu bir fikstür olduğunu vurguladı.

calendar 18 Ağustos 2025 01:30
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında evinde ağırladığı Alagöz Holding Iğdır FK'yi 3-2 mağlup eden Sakaryaspor'un teknik direktörü İrfan Buz, ciddi rakibe karşı oynadıklarını ve geri dönmenin önemli olduğunu söyledi.

Buz, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, günün önemi olan 17 Ağustos 1999 depreminde yaşanılanların kolay olmadığını ve ölenleri rahmetle andığını belirtti.

Sakaryaspor taraftarının itici gücü olduğunu ve taraftarsız oynamanın atmosfer açısından kolay olmadığını aktaran Buz, "Ciddi rakibe karşı oynuyorsunuz. Iğdır bu lig de iyi takım. Müsabakaya çok iyi girmedik, basit golleri takım savunmasında çok önem veriyoruz. Oyunculara yakın değildik, en önemlisi burada geri dönmekti. Futbolcularımızın inancı, önemli olan ekibimizle birlikte takım olabilmek. Galibiyet ve mağlubiyet futbolun içerisinde olabilir ama biz mücadele ve formanın hakkını vermek istiyoruz." diye konuştu.


Taraftarların mücadele beklediğine değinen Buz, dönmenin ve kazanmanın önemli olduğunu ve 4 puan yaptıklarını dile getirdi.

Buz, eksikliklerini analiz edeceklerine ama genel anlamda futbolcularını tebrik ederek, şöyle devam etti:

"Oyuncularım çok iyi mücadele verdi ve en önemlisi geri dönmekti. Kaliteli takıma karşı ilk devre yaptığımız en büyük sıkıntılardan birisi biz önde baskı yaparken futbolcular biraz fazla çıkınca aradaki mesafe kaldı. Gerideki çizgiyi de tam kuramadık zaman zaman sıkıntılarımız oldu. Bunu tabii konuştuk. 2-2'yi yakaladıktan sonra daha iyi görüntü verdik."

Eksikliklerinin olduğunu ve yeni transferler istediklerini aktaran Buz, o yönde çalıştıklarını ve gelecekteki 6-7 hafta ciddi müsabakalara çıkacaklarını kaydetti.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
6 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
7 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
14 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
