17 Ağustos
Gençlerbirliği-Antalyaspor
0-1
17 Ağustos
Konyaspor-Gaziantep FK
3-0
17 Ağustos
Başakşehir-Kayserispor
1-1
17 Ağustos
Beşiktaş-Eyüpspor
2-1
17 Ağustos
Sivasspor-Bodrum FK
1-1
17 Ağustos
Belediye Vanspor-Esenler Erokspor
1-0
17 Ağustos
Manisa FK-Hatayspor
2-1
17 Ağustos
Sakaryaspor-Iğdır FK
3-2
17 Ağustos
N. Forest-Brentford
3-1
17 Ağustos
Chelsea-C.Palace
0-0
17 Ağustos
M. United-Arsenal
0-1
17 Ağustos
Celta Vigo-Getafe
0-2
17 Ağustos
Athletic Bilbao-Sevilla
3-2
17 Ağustos
Espanyol-Atletico Madrid
0-165'
17 Ağustos
Brest-Lille
3-3
17 Ağustos
Angers-Paris FC
1-0
17 Ağustos
Auxerre-Lorient
1-0
17 Ağustos
Metz-Strasbourg
0-1
17 Ağustos
Nantes-PSG
0-1
17 Ağustos
Go Ahead Eagles-Ajax
2-2
17 Ağustos
FC Twente-PSV Eindhoven
0-2
17 Ağustos
Sporting CP-Arouca
4-062'

Burhan Eşer: "Sivas deplasmanı her zaman zordur"

Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer, Sivasspor maçının ardından konuştu.

Haber: AA, Fotoğraf: AA
Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer, Sivasspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer ise çok tempolu bir karşılaşma olduğunu ve izleyenlerin keyif aldığını aktararak, şöyle konuştu:

"Ligin başı olmasına rağmen keyifli bir maç oldu. Karşılaşmanın ilk 20-25 dakikası istediğimiz gibi oldu. Golü de bulduk. 2-3 tane de pozisyon kaçırdık. Golü attıktan sonra bir bocalamamız oldu. O arada istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. İlk yarının son 5 dakikası biraz daha toparlandık. İkinci yarı saha içerisinde bir takım değişiklikler yaparak iyi başladık. O arada beklenmedik bir şekilde golü yedik. Golü yedikten sonra iyi reaksiyon verdik. Değişiklikleri ise maçı kazanmak için yaptım. Onlar sonuç da verdi. Ama golü bulamadık. Genel anlamda oyun bizim açımızdan iyiydi. Sivasspor'da geçen haftaya göre daha diri ve organize bir takımdı. Ama oyuncularım berabere kaldıkları için üzgün. Sivas deplasmanı her zaman zordur. Berabere kaldığımız için üzgünüz. İyi yoldayız, iyi çalışıyoruz. Sevindirici tarafı da çalıştığımız yerden golü bulmamız. Sivasspor benim için çok özel ve farklı bir kulüptür. Bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum."



TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
6 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
7 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
14 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
