17 Ağustos
Gençlerbirliği-Antalyaspor
0-1
17 Ağustos
Konyaspor-Gaziantep FK
3-0
17 Ağustos
Başakşehir-Kayserispor
1-1
17 Ağustos
Beşiktaş-Eyüpspor
2-1
17 Ağustos
Sivasspor-Bodrum FK
1-1
17 Ağustos
Belediye Vanspor-Esenler Erokspor
1-0
17 Ağustos
Manisa FK-Hatayspor
2-1
17 Ağustos
Sakaryaspor-Iğdır FK
3-2
17 Ağustos
N. Forest-Brentford
3-1
17 Ağustos
Chelsea-C.Palace
0-0
17 Ağustos
M. United-Arsenal
0-1
17 Ağustos
Celta Vigo-Getafe
0-2
17 Ağustos
Athletic Bilbao-Sevilla
3-2
17 Ağustos
Espanyol-Atletico Madrid
2-1
17 Ağustos
Brest-Lille
3-3
17 Ağustos
Angers-Paris FC
1-0
17 Ağustos
Auxerre-Lorient
1-0
17 Ağustos
Metz-Strasbourg
0-1
17 Ağustos
Nantes-PSG
0-1
17 Ağustos
Go Ahead Eagles-Ajax
2-2
17 Ağustos
FC Twente-PSV Eindhoven
0-2
17 Ağustos
Sporting CP-Arouca
6-0

Paulista: "Tüm takımı tebrik ediyorum"

Beşiktaş'ta Eyüpspor karşılaşmasının ardından Gabriel Paulista açıklamalarda bulundu.

Haber: Sporx.com, Fotoğraf: bjk.com.tr
Paulista: 'Tüm takımı tebrik ediyorum'
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, sahasında Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Siyah-beyazlılarda Gabriel Paulista açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın ardından konuşan Paulista, "Tüm takımı tebrik ediyorum. Ligin başına iyi hazırlandık. Büyük bir takımız ve iç sahada başladık. 3 puanla başlamak bizim için önemliydi. Bu maç adına çok mutluyum." dedi.

Sözlerine devam eden deneyimli stoper, "Topla iyi rakiplere karşı bu şekilde oynamak gerekiyor. Maça iyi hazırlandık ama az zamanımız vardı. Felix de bana çok yardımcı oldu. İyi baskılar yaptık, dönen topları aldık ama bazen rakip, bu baskıdan çıktı ama iyi savunma yaptık. Topun arkasına geçtik ve Rafa ve Tammy de defansif yardıma geldi. Önde kaliteli işler yaptığınızda sonuçlar da bu şekilde pozitif oluyor." ifadelerini kullandı.

Brezilyalı stoper son olarak, "Bireysel anlamda ben de kendimi geliştirebilirim ve daha iyi olabilirim. Bugün hepimiz iyi maç oynadık. Bu ön alan baskılarından birinde topu kazandık ve topu Rafa'ya verdim. Rafa da kalitesiyle bize galibiyeti getiren golü güzel bir şekilde attı." sözlerini sarf etti.
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
6 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
7 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
14 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
