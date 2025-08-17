Fenerbahçe'den transfer açıklaması!

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ketenci, futbol takımının UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Portekiz'in Benfica takımıyla 20 Ağustos Çarşamba günü yapacağı maç öncesi taraftarlara birlik çağrısında bulundu.



AA muhabirine açıklamada bulunan Ketenci, Feyenoord eşleşmesindeki desteğin Benfica karşısında da ortaya konması gerektiğini belirtti.



Taraftarların, Fenerbahçe'nin itici gücü olduğunu belirten Ketenci, "Allah'ın izni ile, kısa sürede tüm eksikler giderildikten sonra camiamıza büyük mutluluklar yaşatacağız. Her koşulda kulübümüzün en büyük gücü olan taraftarlarımıza şunu hatırlatmak isteriz. Fenerbahçe'nin sahadaki en büyük itici gücü, tribünlerin coşkusu ve desteğidir. Önümüzde Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için aşmamız gereken iki Benfica maçımız var. Feyenoord maçında olduğu gibi Kadıköy'ü bir kez daha hep beraber cehenneme çevirelim." ifadelerini kullandı.

Göztepe maçında beklentinin altında kaldıklarını vurgulayan Ketenci,değerlendirmesinde bulundu.Ahmet Ketenci, transferle ilgili tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu söyledi.Camianın beklentilerini karşılayacaklarını aktaran Ketenci,şeklinde görüş belirtti.Bu sezon büyük hedefler için mücadele eden bir Fenerbahçe olacağını aktaran Ketenci, sözlerini şöyle tamamladı: