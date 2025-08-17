17 Ağustos
Gençlerbirliği-Antalyaspor
0-073'
17 Ağustos
Konyaspor-Gaziantep FK
2-074'
17 Ağustos
Başakşehir-Kayserispor
21:30
17 Ağustos
Beşiktaş-Eyüpspor
21:30
17 Ağustos
Sivasspor-Bodrum FK
1-177'
17 Ağustos
Belediye Vanspor-Esenler Erokspor
1-075'
17 Ağustos
Manisa FK-Hatayspor
21:30
17 Ağustos
Sakaryaspor-Iğdır FK
21:30
17 Ağustos
N. Forest-Brentford
3-1
17 Ağustos
Chelsea-C.Palace
0-0
17 Ağustos
M. United-Arsenal
0-1
17 Ağustos
Celta Vigo-Getafe
0-2
17 Ağustos
Athletic Bilbao-Sevilla
0-06'
17 Ağustos
Espanyol-Atletico Madrid
22:30
17 Ağustos
Brest-Lille
3-3
17 Ağustos
Angers-Paris FC
1-0
17 Ağustos
Auxerre-Lorient
1-0
17 Ağustos
Metz-Strasbourg
0-1
17 Ağustos
Nantes-PSG
21:45
17 Ağustos
Go Ahead Eagles-Ajax
2-2
17 Ağustos
FC Twente-PSV Eindhoven
0-2
17 Ağustos
Sporting CP-Arouca
22:30

Fenerbahçe'den transfer açıklaması!

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ketenci, Benfica maçı öncesi sarı lacivertli taraftarlara çağrıda bulundu.

calendar 17 Ağustos 2025 20:20
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ketenci, futbol takımının UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Portekiz'in Benfica takımıyla 20 Ağustos Çarşamba günü yapacağı maç öncesi taraftarlara birlik çağrısında bulundu.

AA muhabirine açıklamada bulunan Ketenci, Feyenoord eşleşmesindeki desteğin Benfica karşısında da ortaya konması gerektiğini belirtti. 

Taraftarların, Fenerbahçe'nin itici gücü olduğunu belirten Ketenci, "Allah'ın izni ile, kısa sürede tüm eksikler giderildikten sonra camiamıza büyük mutluluklar yaşatacağız. Her koşulda kulübümüzün en büyük gücü olan taraftarlarımıza şunu hatırlatmak isteriz. Fenerbahçe'nin sahadaki en büyük itici gücü, tribünlerin coşkusu ve desteğidir. Önümüzde Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için aşmamız gereken iki Benfica maçımız var. Feyenoord maçında olduğu gibi Kadıköy'ü bir kez daha hep beraber cehenneme çevirelim." ifadelerini kullandı.



Göztepe maçında beklentinin altında kaldıklarını vurgulayan Ketenci, "Feyenoord karşılaşmasında ortaya koyduğumuz mücadele hepimizde büyük bir mutluluk yaratmışken, dün akşam Göztepe ile oynanan maçta beklentilerin altında kaldığının farkındayız. Ancak, unutmayalım ki 34 haftalık sezonun daha ilk maçını oynadık." değerlendirmesinde bulundu. 

"TRANSFERDE BEKLENTİLERİ KARŞILAYACAĞIZ"

Ahmet Ketenci, transferle ilgili tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu söyledi.

Camianın beklentilerini karşılayacaklarını aktaran Ketenci, "Takımımızın transfer ve sezona hazırlık süreciyle ilgili bütün sorumluluk şüphesiz bizlere aittir. Bu konularda gereken adımlar, en kısa sürede, tüm camiamızın sahadaki beklentilerini karşılayacak şekilde atılmaktadır." şeklinde görüş belirtti.

Bu sezon büyük hedefler için mücadele eden bir Fenerbahçe olacağını aktaran Ketenci, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizler, yönetim olarak; hocamız Jose Mourinho ve teknik ekibiyle birlikte, takımımızın ihtiyaç duyduğu takviyeleri yaparak, çok kısa sürede takımımızın daha mücadeleci kimliğini sahaya yansıtacağımızın sözünü veriyoruz. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi bu sezon büyük hedefler için mücadele eden bir Fenerbahçe izleyeceksiniz."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
2 Konyaspor 2 2 0 0 6 1 6
3 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
5 Antalyaspor 2 1 1 0 2 1 4
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
8 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
9 Gençlerbirliği 2 0 1 1 1 2 1
10 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
11 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
12 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
13 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 5 0
