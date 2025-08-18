17 Ağustos
Gençlerbirliği-Antalyaspor
0-1
17 Ağustos
Konyaspor-Gaziantep FK
3-0
17 Ağustos
Başakşehir-Kayserispor
1-1
17 Ağustos
Beşiktaş-Eyüpspor
2-1
17 Ağustos
Sivasspor-Bodrum FK
1-1
17 Ağustos
Belediye Vanspor-Esenler Erokspor
1-0
17 Ağustos
Manisa FK-Hatayspor
2-1
17 Ağustos
Sakaryaspor-Iğdır FK
3-2
17 Ağustos
N. Forest-Brentford
3-1
17 Ağustos
Chelsea-C.Palace
0-0
17 Ağustos
M. United-Arsenal
0-1
17 Ağustos
Celta Vigo-Getafe
0-2
17 Ağustos
Athletic Bilbao-Sevilla
3-2
17 Ağustos
Espanyol-Atletico Madrid
2-1
17 Ağustos
Brest-Lille
3-3
17 Ağustos
Angers-Paris FC
1-0
17 Ağustos
Auxerre-Lorient
1-0
17 Ağustos
Metz-Strasbourg
0-1
17 Ağustos
Nantes-PSG
0-1
17 Ağustos
Go Ahead Eagles-Ajax
2-2
17 Ağustos
FC Twente-PSV Eindhoven
0-2
17 Ağustos
Sporting CP-Arouca
6-0

Gelenek sürdü: Beşiktaş yine galibiyetle başladı

Beşiktaş, Süper Lig'de Eyüpspor'u 2-1 mağlup ederek üst üste 6. sezona da galibiyetle başladı ve sezona iyi başlama geleneğini sürdürdü.

calendar 18 Ağustos 2025 01:50
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Gelenek sürdü: Beşiktaş yine galibiyetle başladı
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Eyüpspor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş, sezona galibiyetle başlama geleneğini sürdürdü. Siyah-beyazlılar, böylece üst üste 6. sezonuna da 3 puanla başlamış oldu.

Beşiktaş, 2019-2020 sezonuna Sivasspor mağlubiyetiyle başlamasının ardından sonraki 5 sezonda ilk haftaları kayıpsız geçmişti. Bu süreçte sırasıyla Trabzonspor'u 3-1, Çaykur Rizespor'u 3-0, Kayserispor'u ve Fatih Karagümrük'ü 1-0, geçen sezon ise Samsunspor'u 2-0 mağlup ederek sezona galibiyetle başlamıştı.

Bu sezon da Eyüpspor karşısında alınan galibiyetle bu istatistik devam ederken, siyah-beyazlı taraftarlar da sezona moralli bir başlangıç yapmanın sevincini yaşadı.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
6 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
7 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
14 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
