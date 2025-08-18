Gelenek sürdü: Beşiktaş yine galibiyetle başladı

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Eyüpspor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş, sezona galibiyetle başlama geleneğini sürdürdü. Siyah-beyazlılar, böylece üst üste 6. sezonuna da 3 puanla başlamış oldu.





Beşiktaş, 2019-2020 sezonuna Sivasspor mağlubiyetiyle başlamasının ardından sonraki 5 sezonda ilk haftaları kayıpsız geçmişti. Bu süreçte sırasıyla Trabzonspor'u 3-1, Çaykur Rizespor'u 3-0, Kayserispor'u ve Fatih Karagümrük'ü 1-0, geçen sezon ise Samsunspor'u 2-0 mağlup ederek sezona galibiyetle başlamıştı.





Bu sezon da Eyüpspor karşısında alınan galibiyetle bu istatistik devam ederken, siyah-beyazlı taraftarlar da sezona moralli bir başlangıç yapmanın sevincini yaşadı.



