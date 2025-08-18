Çağdaş Çavuş: 'Zihinsel yıpranma mağlubiyeti getirdi'

Alagöz Holding Iğdır FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş ise oyunun başlangıç ve bitişi arasında çok farkların olduğunu, sahanın içerisinde şu ana kadar yapılmayan senaryoların sergilendiğini aktardı.
Takımın, maçın başlamasıyla oyunun içinde yaşamaya çalıştıkları durumları uygulamaya başladığını ve golü bulduklarını dile getiren Çavuş, "Golle beraber ritmimiz de devam etti, ikinci gölü bulduk. Deplasmanda oynarken 2 gol bulduktan sonra çok basit sahanın içerisindeki gerçeklikten uzaklaştığınız zaman oyun bir anda farklılaşıyor." dedi
Çavuş, sahanın içerisinde topun rakipte ve kendilerinde olduğu hareketlilikle beraber maçı tamamen bunlardan uzak formatta oynadıklarına değindi.
Müsabakadaki olumsuz durumları irdeleyeceklerini ve sonraki maçlarda bunları en aza indirerek yola devam edeceklerini söyleyen Çavuş, "Tekrar gol yediğimizde zihinsel olarak yıprandık. Bu yıpranma sahanın içerisinde bizi çok fazla negatif etkiledi. Bununla beraber ister istemez sonuç kaçınılmaz oldu. Bu kadar doğru reaksiyon göstermeyip sahanın içerisindeki mücadeleyle beraber topun sende olduğu kısmındaki hareketliliği ve oyunun içerisindeki akışı gerçekleştiremezseniz bu tür durumlarda mağlup olursunuz. Biz de bunu yaşadık." ifadelerini kullandı.
