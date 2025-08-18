Çağdaş Çavuş: 'Zihinsel yıpranma mağlubiyeti getirdi'

Alagöz Holding Iğdır FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş ise oyunun başlangıç ve bitişi arasında çok farkların olduğunu, sahanın içerisinde şu ana kadar yapılmayan senaryoların sergilendiğini aktardı.Takımın, maçın başlamasıyla oyunun içinde yaşamaya çalıştıkları durumları uygulamaya başladığını ve golü bulduklarını dile getiren Çavuş,dediÇavuş, sahanın içerisinde topun rakipte ve kendilerinde olduğu hareketlilikle beraber maçı tamamen bunlardan uzak formatta oynadıklarına değindi.Müsabakadaki olumsuz durumları irdeleyeceklerini ve sonraki maçlarda bunları en aza indirerek yola devam edeceklerini söyleyen Çavuş,ifadelerini kullandı.