17 Ağustos
Gençlerbirliği-Antalyaspor
0-1
17 Ağustos
Konyaspor-Gaziantep FK
3-0
17 Ağustos
Başakşehir-Kayserispor
1-1
17 Ağustos
Beşiktaş-Eyüpspor
2-1
17 Ağustos
Sivasspor-Bodrum FK
1-1
17 Ağustos
Belediye Vanspor-Esenler Erokspor
1-0
17 Ağustos
Manisa FK-Hatayspor
2-1
17 Ağustos
Sakaryaspor-Iğdır FK
3-2
17 Ağustos
N. Forest-Brentford
3-1
17 Ağustos
Chelsea-C.Palace
0-0
17 Ağustos
M. United-Arsenal
0-1
17 Ağustos
Celta Vigo-Getafe
0-2
17 Ağustos
Athletic Bilbao-Sevilla
3-2
17 Ağustos
Espanyol-Atletico Madrid
2-1
17 Ağustos
Brest-Lille
3-3
17 Ağustos
Angers-Paris FC
1-0
17 Ağustos
Auxerre-Lorient
1-0
17 Ağustos
Metz-Strasbourg
0-1
17 Ağustos
Nantes-PSG
0-1
17 Ağustos
Go Ahead Eagles-Ajax
2-2
17 Ağustos
FC Twente-PSV Eindhoven
0-2
17 Ağustos
Sporting CP-Arouca
6-0

Rafa Silva'ya büyük övgü!

Uğur Meleke, Beşiktaş'ın Eyüpspor galibiyeti sonrası Rafa Silva ile ilgili övgü dolu sözler sarf etti.

calendar 18 Ağustos 2025 00:35
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Beşiktaş, ligin ikinci haftasında sahasında Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti. Beşiktaş'ın ikinci golünü 90+6'da Rafa Silva attı. 

Karşılaşmayı yayıncı kuruluşta değerlendiren Uğur Meleke, Beşiktaş'ın galibiyet golünü atan Rafa Silva ile ilgili övgü dolu sözler sarf etti.

Uğur Meleke'nin sözleri şu şekilde:

"Rafa Silva için bugün Fenerbahçe ve Galatasaray'ın sahip olmadığı şey diyebilir miyiz?" Müthiş futbolcu."

"Bugün Fenerbahçe ve Galatasaray'a Rafa Silva'yı koy, çok etkili olur. Kadroları çok iyi ama ikisinde de ihtiyacı olan pozisyon Rafa Silva bence."

