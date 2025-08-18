Rafa Silva'ya büyük övgü!

Beşiktaş, ligin ikinci haftasında sahasında Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti. Beşiktaş'ın ikinci golünü 90+6'da Rafa Silva attı.



Karşılaşmayı yayıncı kuruluşta değerlendiren Uğur Meleke, Beşiktaş'ın galibiyet golünü atan Rafa Silva ile ilgili övgü dolu sözler sarf etti.



Uğur Meleke'nin sözleri şu şekilde:



"Rafa Silva için bugün Fenerbahçe ve Galatasaray'ın sahip olmadığı şey diyebilir miyiz?" Müthiş futbolcu."



"Bugün Fenerbahçe ve Galatasaray'a Rafa Silva'yı koy, çok etkili olur. Kadroları çok iyi ama ikisinde de ihtiyacı olan pozisyon Rafa Silva bence."



