Mikel Arteta: 'Artık Old Trafford'da kazanıyoruz'

Premier Lig'in ilk haftasında Arsenal, deplasmanda Manchester United'ı 1-0 mağlup etti. Arsenal'e galibiyeti getiren golü yeni transfer Riccardo Calafiori kaydetti.



Maçın ardından Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Sky Sports'a yaptığı açıklamada takımının performansını değerlendirdi.



Arteta, galibiyetten memnun olduğunu ancak oyunun geliştirilebilir yönleri olduğunu belirtti:



"ÇOK ÖNEMLİ BİR GALİBİYET"

İspanyol teknik adam, göreve başlamadan önce Arsenal'in uzun süre Old Trafford'da kazanamadığını hatırlatarak:Arteta, takıma katılan yeni isimlerden Viktor Gyökeres ve Martín Zubimendi'nin yanı sıra oyuna sonradan giren futbolcuları da övdü: