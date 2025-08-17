17 Ağustos
Gençlerbirliği-Antalyaspor
0-1
17 Ağustos
Konyaspor-Gaziantep FK
3-0
17 Ağustos
Başakşehir-Kayserispor
1-0DA
17 Ağustos
Beşiktaş-Eyüpspor
1-1DA
17 Ağustos
Sivasspor-Bodrum FK
1-1
17 Ağustos
Belediye Vanspor-Esenler Erokspor
1-0
17 Ağustos
Manisa FK-Hatayspor
0-0DA
17 Ağustos
Sakaryaspor-Iğdır FK
2-2DA
17 Ağustos
N. Forest-Brentford
3-1
17 Ağustos
Chelsea-C.Palace
0-0
17 Ağustos
M. United-Arsenal
0-1
17 Ağustos
Celta Vigo-Getafe
0-2
17 Ağustos
Athletic Bilbao-Sevilla
3-290'
17 Ağustos
Espanyol-Atletico Madrid
22:30
17 Ağustos
Brest-Lille
3-3
17 Ağustos
Angers-Paris FC
1-0
17 Ağustos
Auxerre-Lorient
1-0
17 Ağustos
Metz-Strasbourg
0-1
17 Ağustos
Nantes-PSG
0-037'
17 Ağustos
Go Ahead Eagles-Ajax
2-2
17 Ağustos
FC Twente-PSV Eindhoven
0-2
17 Ağustos
Sporting CP-Arouca
22:30

Mikel Arteta: "Artık Old Trafford'da kazanıyoruz"

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Manchester United maçından sonra konuştu.

17 Ağustos 2025
Haber: Sporx.com dış haberler
Mikel Arteta: 'Artık Old Trafford'da kazanıyoruz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Premier Lig'in ilk haftasında Arsenal, deplasmanda Manchester United'ı 1-0 mağlup etti. Arsenal'e galibiyeti getiren golü yeni transfer Riccardo Calafiori kaydetti. 

Maçın ardından Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Sky Sports'a yaptığı açıklamada takımının performansını değerlendirdi.

Arteta, galibiyetten memnun olduğunu ancak oyunun geliştirilebilir yönleri olduğunu belirtti:

"ÇOK ÖNEMLİ BİR GALİBİYET"



"Çok önemli bir galibiyet. Bu atmosferde, yeni oyuncuların olduğu bir ortamda alınan bu sonuç değerli. Maçları ceza sahalarında kazanırsınız, biz de bugün bunu başardık. Oyuncularımın yüzüne bakıyorum, çok daha fazlasını istediklerini görüyorum. Bazı anlarda çok daha iyi oynayabilirdik." 

"ARTIK OLD TRAFFORD'DA KAZANIYORUZ"

İspanyol teknik adam, göreve başlamadan önce Arsenal'in uzun süre Old Trafford'da kazanamadığını hatırlatarak: 

"Benden önce Arsenal 18-20 yıl burada kazanamamıştı. Şimdi birçok kez galip geldik ama hala tatmin olmadık."

YENİ TRANSFERLERDEN MEMNUNİYET

Arteta, takıma katılan yeni isimlerden Viktor Gyökeres ve Martín Zubimendi'nin yanı sıra oyuna sonradan giren futbolcuları da övdü:

"Gyökeres, Zubimendi ve sonradan giren oyuncular oyuna büyük etki yaptı. Henüz herkes en iyi seviyesinde değil ama oraya ulaşacağız."

