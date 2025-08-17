Mikel Arteta: 'Artık Old Trafford'da kazanıyoruz'

Premier Lig'in ilk haftasında Arsenal, deplasmanda Manchester United'ı 1-0 mağlup etti. Arsenal'e galibiyeti getiren golü yeni transfer Riccardo Calafiori kaydetti.
Maçın ardından Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Sky Sports'a yaptığı açıklamada takımının performansını değerlendirdi.
Arteta, galibiyetten memnun olduğunu ancak oyunun geliştirilebilir yönleri olduğunu belirtti:
"ÇOK ÖNEMLİ BİR GALİBİYET"
"Çok önemli bir galibiyet. Bu atmosferde, yeni oyuncuların olduğu bir ortamda alınan bu sonuç değerli. Maçları ceza sahalarında kazanırsınız, biz de bugün bunu başardık. Oyuncularımın yüzüne bakıyorum, çok daha fazlasını istediklerini görüyorum. Bazı anlarda çok daha iyi oynayabilirdik."
"ARTIK OLD TRAFFORD'DA KAZANIYORUZ"
İspanyol teknik adam, göreve başlamadan önce Arsenal'in uzun süre Old Trafford'da kazanamadığını hatırlatarak:
"Benden önce Arsenal 18-20 yıl burada kazanamamıştı. Şimdi birçok kez galip geldik ama hala tatmin olmadık."
YENİ TRANSFERLERDEN MEMNUNİYET
Arteta, takıma katılan yeni isimlerden Viktor Gyökeres ve Martín Zubimendi'nin yanı sıra oyuna sonradan giren futbolcuları da övdü:
"Gyökeres, Zubimendi ve sonradan giren oyuncular oyuna büyük etki yaptı. Henüz herkes en iyi seviyesinde değil ama oraya ulaşacağız."