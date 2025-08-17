Galatasaray'da ayrılık yakın: Victor Nelsson

Galatasaray, kadroda düşünmediği Victor Nelsson'un ayrılığı için geri sayıma geçti.
VERONA'DAN TEKLİF
İtalya'dan Hellas Verona, Okan Buruk'un yeni sezonda kesin olarak kadroda düşünmediği Danimarkalı stoper için Galatasaray'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.
ANLAŞMAYI BEKLİYOR
Ertan Süzgün'ün haberine göre, kulüpler arası son detaylar görüşülüyor. 26 yaşındaki savunma oyuncusu, transfer için kulüplerin anlaşmasını bekliyor.
GÜNCEL PİYASA DEĞERİ
Geçen sezonun ikinci yarısını da Roma'da kiralık olarak geçiren Nelsson'un, güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor. 26 yaşındaki savunma oyuncusunun Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
