'Solo il Gala'dan sonra Ederson: "Only Gala"

Galatasaray, Ederson ile tüm şartlarda anlaştı. Brezilyalı kaleci sadece Galatasaray'ı istiyor.

'Solo il Gala'dan sonra Ederson: 'Only Gala'
Transfer çalışmalarında kaleciyi ilk sıraya koyan Galatasaray, Manchester City'nin Brezilyalı file bekçisi Ederson için resmi girişimlerini hızlandırdı.

Brezilyalı kaleciyle el sıkışan sarı-kırmızılılar, bonservis konusunda da İngiliz ekibiyle masada.

PAZARLIK BAŞLADI

Galatasaray, Ederson için Manchester City'ye 10 milyon Euro önerdi. Ancak İngiliz temsilcisi bu teklifi kabul etmedi ve kontratının bitmesine 1 yıl kalan yıldız kaleci için 15 milyon Euro talep etti. Taraflar arasındaki pazarlıkların ise olumlu bir zeminde ilerlediği belirtildi.


"SOLO IL GALA"DAN "ONLY GALA"YA

Avrupa basını, Galatasaray'ın teklifini manşetlerine taşıdı. İngiliz gazeteciler, Ederson'un daha önce kullandığı "Solo il Gala" ifadesini bu kez "Only Gala" (Sadece Galatasaray) sözleriyle sürdürdüğünü ve transferin kolaylaştırılması için City yönetimine baskı yaptığını yazdı.

CİTY'NİN PLANI: DONNARUMMA

Manchester City'nin, Paris Saint-Germain kalecisi Gianluigi Donnarumma'yı transfer etmek istediği öne sürüldü. Bu transferin gerçekleşmesi halinde Ederson'un Galatasaray'a daha uygun şartlarla bırakılabileceği ifade edildi.

YILLIK ÜCRET BELLİ OLDU

Galatasaray'ın Ederson'la maddi konularda anlaştığı da aktarıldı. Sarı-kırmızılıların, 31 yaşındaki kaleciye yıllık 7.5 milyon Euro ödeyeceği öğrenildi. Yönetim, transferi bu hafta içinde sonuçlandırmayı hedefliyor.


 
