17 Ağustos
Gençlerbirliği-Antalyaspor
0-070'
17 Ağustos
Konyaspor-Gaziantep FK
2-071'
17 Ağustos
Başakşehir-Kayserispor
21:30
17 Ağustos
Beşiktaş-Eyüpspor
21:30
17 Ağustos
Sivasspor-Bodrum FK
1-174'
17 Ağustos
Belediye Vanspor-Esenler Erokspor
1-072'
17 Ağustos
Manisa FK-Hatayspor
21:30
17 Ağustos
Sakaryaspor-Iğdır FK
21:30
17 Ağustos
N. Forest-Brentford
3-1
17 Ağustos
Chelsea-C.Palace
0-0
17 Ağustos
M. United-Arsenal
0-1
17 Ağustos
Celta Vigo-Getafe
0-2
17 Ağustos
Athletic Bilbao-Sevilla
0-03'
17 Ağustos
Espanyol-Atletico Madrid
22:30
17 Ağustos
Brest-Lille
3-3
17 Ağustos
Angers-Paris FC
1-0
17 Ağustos
Auxerre-Lorient
1-0
17 Ağustos
Metz-Strasbourg
0-1
17 Ağustos
Nantes-PSG
21:45
17 Ağustos
Go Ahead Eagles-Ajax
2-2
17 Ağustos
FC Twente-PSV Eindhoven
0-2
17 Ağustos
Sporting CP-Arouca
22:30

Beşiktaş - Eyüpspor: 11'ler

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında ikas Eyüpspor'u konuk edecek.

17 Ağustos 2025 20:21
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş - Eyüpspor: 11'ler
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında sahasında ikas Eyüpspor'u ağırlayacak.

Avrupa kupası müsabakası dolayısıyla ligde ilk haftadaki Kayserispor maçı ertelenen siyah-beyazlı takım, bu kulvarda 2025-2026 sezonuna, Eyüpspor karşılaşmasıyla start verecek.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 21.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşmanın VAR hakemi Özgür Yankaya olacak. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.


Sezona Avrupa kupalarında oynadığı karşılaşmalarla başlayan Beşiktaş, taraftarı önünde Eyüpspor'u yenerek, Süper Lig'e 3 puanla başlamanın hesaplarını yapıyor.

11'LER

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Emirhan Topçu, Ndidi, Orkun, Muçi, Rafa, Joao Mario, Abraham.

Eyüpspor: Felipe, Calegari, Claro, Robin Yalçın, Mujakic, Yalçın, Kerem, Serdar, Draguş, Halil, Thiam.



- Mustafa Hekimoğlu yok

Siyah-beyazlı takımda Eyüpspor maçı öncesinde forvet oyuncusu Mustafa Hekimoğlu'nun sakatlığı bulunuyor.

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında St. Patrick's ile İstanbul'da oynanan maçta sakatlanan genç golcünün, MR görüntülemesinde sol uyluk üst adalesinde kas tendon bileşkesini içeren gerilme ve kısmi yırtık tespit edildi.

Mustafa, sakatlığı sebebiyle bir süre formasından uzak kalacak.

- Yeni transferlerin Süper Lig'de ilk maçı

Beşiktaş'ta yeni transferler David Jurasek, Tammy Abraham, Orkun Kökçü ve Wilfred Ndidi, şans verilmesi durumunda Süper Lig'de ilk kez forma giyecek.

Yaz transfer döneminde kadroya katılan dört futbolcu, Eyüpspor mücadelesinde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'den forma bekleyecek.

- Ligde üçüncü randevu

Beşiktaş ile ikas Eyüpspor, Süper Lig'de üçüncü kez karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlılar, geçen sezon tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Eyüpspor'u sahasında 2-1, deplasmanda da 3-1'lik skorlarla yenmeyi başardı.

İki ekip 2023-2024 sezonunda ise Ziraat Türkiye Kupası'nda karşı karşıya gelirken Beşiktaş, rakibini 4-0 mağlup etti.

- Beşiktaş, bu sezon 4 resmi maç yaptı

Siyah-beyazlı takım, bu sezon Eyüpspor karşılaşmasına dek 4 resmi müsabakaya çıktı.

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile eşleşen Beşiktaş, rakibine 4-2 ve 2-0'lık skorlarla kaybetti.

Avrupa Ligi'ne veda ettikten sonra UEFA Konferans Ligi'nden yoluna devam siyah-beyazlılar, organizasyonun 3. eleme turunda İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile karşılaştı. Beşiktaş, rakibini deplasmanda 4-1, sahasında da 3-2 yenerek play-off turuna yükseldi.

Bu sezon toplamda 4 resmi maça çıkan siyah-beyazlılar, 2'şer galibiyet ve mağlubiyet yaşadı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
2 Konyaspor 2 2 0 0 6 1 6
3 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
5 Antalyaspor 2 1 1 0 2 1 4
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
8 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
9 Gençlerbirliği 2 0 1 1 1 2 1
10 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
11 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
12 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
13 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 5 0
