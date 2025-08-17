Manchester United'da gündem Altay Bayındır!

Manchester United, sezonun ilk maçında sahasında Arsenal'e 1-0'lık skorla kaybetti.
Manchester United'ın kalesinde Altay Bayındır forma giydi. Milli file bekçisinin yediği gol, eleştirilere ve faul tepkilerine neden oldu.
İngiliz ekibinin teknik direktörü Ruben Amorim, Arsenal'in golüyle ilgili, "Bu topla oynamak değil! Gol atmak istediğinizi anlıyorum ama kaleciye dokunuyorsunuz! İtiyorsunuz ve kalecinin topa ulaşmak için başka eli yok! Daha güçlü olmalıyız. Kuralları değiştiremiyoruz, kurallara uyum sağlamalıyız." dedi.
Portekizli teknik adam, maç kadrosunda yer almayan Andre Onana için de konuştu. Amorim, "Onana'yı göz ardı etmedim. Bu, sadece bir haftalık antrenmanla ve hiç oynamadan Onana'yı diğer iki kalecinin önüne koymak meselesi. Tom Heaton ve Altay Bayındır, sezon öncesi hazırlık döneminde iyi iş çıkardılar. Üç kaleciden de memnunum." diye konuştu.
ARTETA'NIN SÖZLERİ
Öte yandan Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta ise Manchester United maçında galibiyeti getiren golle ilgili, "Altay Bayındır'ın hatasında reaksiyon gösterdik ve bu bize maçı kazanma fırsatı verdi." sözlerini sarf etti.
