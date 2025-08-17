17 Ağustos
Gençlerbirliği-Antalyaspor
0-1
17 Ağustos
Konyaspor-Gaziantep FK
3-0
17 Ağustos
Başakşehir-Kayserispor
1-0DA
17 Ağustos
Beşiktaş-Eyüpspor
1-145'
17 Ağustos
Sivasspor-Bodrum FK
1-1
17 Ağustos
Belediye Vanspor-Esenler Erokspor
1-0
17 Ağustos
Manisa FK-Hatayspor
0-0DA
17 Ağustos
Sakaryaspor-Iğdır FK
2-245'
17 Ağustos
N. Forest-Brentford
3-1
17 Ağustos
Chelsea-C.Palace
0-0
17 Ağustos
M. United-Arsenal
0-1
17 Ağustos
Celta Vigo-Getafe
0-2
17 Ağustos
Athletic Bilbao-Sevilla
3-289'
17 Ağustos
Espanyol-Atletico Madrid
22:30
17 Ağustos
Brest-Lille
3-3
17 Ağustos
Angers-Paris FC
1-0
17 Ağustos
Auxerre-Lorient
1-0
17 Ağustos
Metz-Strasbourg
0-1
17 Ağustos
Nantes-PSG
0-032'
17 Ağustos
Go Ahead Eagles-Ajax
2-2
17 Ağustos
FC Twente-PSV Eindhoven
0-2
17 Ağustos
Sporting CP-Arouca
22:30

Manchester United'da gündem Altay Bayındır!

Manchester United'ın Arsenal karşısında yediği gol gündem oldu. Ruben Amorim ve Mikel Arteta, maçın ardından konuştu.

calendar 17 Ağustos 2025 21:50
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Manchester United'da gündem Altay Bayındır!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Manchester United, sezonun ilk maçında sahasında Arsenal'e 1-0'lık skorla kaybetti.

Manchester United'ın kalesinde Altay Bayındır forma giydi. Milli file bekçisinin yediği gol, eleştirilere ve faul tepkilerine neden oldu.

İngiliz ekibinin teknik direktörü Ruben Amorim, Arsenal'in golüyle ilgili, "Bu topla oynamak değil! Gol atmak istediğinizi anlıyorum ama kaleciye dokunuyorsunuz! İtiyorsunuz ve kalecinin topa ulaşmak için başka eli yok! Daha güçlü olmalıyız. Kuralları değiştiremiyoruz, kurallara uyum sağlamalıyız." dedi.


Portekizli teknik adam, maç kadrosunda yer almayan Andre Onana için de konuştu. Amorim, "Onana'yı göz ardı etmedim. Bu, sadece bir haftalık antrenmanla ve hiç oynamadan Onana'yı diğer iki kalecinin önüne koymak meselesi. Tom Heaton ve Altay Bayındır, sezon öncesi hazırlık döneminde iyi iş çıkardılar. Üç kaleciden de memnunum." diye konuştu.

ARTETA'NIN SÖZLERİ

Öte yandan Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta ise Manchester United maçında galibiyeti getiren golle ilgili, "Altay Bayındır'ın hatasında reaksiyon gösterdik ve bu bize maçı kazanma fırsatı verdi." sözlerini sarf etti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
6 Başakşehir 1 1 0 0 1 0 3
7 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
8 Beşiktaş 1 0 1 0 1 1 1
9 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
10 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
11 Eyüpspor 2 0 1 1 2 5 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
14 Kayserispor 1 0 0 1 0 1 0
15 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
16 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
17 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.