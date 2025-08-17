Antalyaspor, Storm ile üç puanı kaptı!

Trendyol Süper Lig'in 2. hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği ile Antalyaspor Başkent'te karşı karşıya geldi.



Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Antalyaspor, 1-0'lık skorla kazandı.



Antalyaspor'a galibiyeti getiren tek golü 81. dakikada Nikola Storm kaydetti.



9 SENE SONRA BİR İLK



Antalyaspor, bu galibiyetle birlikte tam 9 yıl aradan sonra lige 2'de 2 yaparak başlamış oldu.



Bu sonucun ardından Emre Belözoğlu'nun yönetimindeki Antalyaspor, puanını 6'ya yükseltti. Hüseyin Eroğlu yönetimindeki Gençlerbirliği ise 0 puanda kaldı.

Süper Lig'in gelecek haftasında Gençlerbirliği, Gaziantep Fk deplasmanına gidecek. Antalyaspor, Trabzonspor'a konuk olacak.6. dakikada Zuzek'in ceza sahası dışından çektiği şutta, top az farkla yandan auta çıktı.11. dakikada Gençlerbirliği savunmasının hatasıyla ceza sahasında topla buluşan Cvancara, kaleci Gökhan Akkan ile karşı karşıya kaldı. Cvancara'nın dar açıdan vuruşunda, kaleci Gökhan gole izin vermedi.İlk devrenin kalan bölümünde önemli pozisyon olmadı ve takımlar soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti.47. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Nalepa'nın şutunda, Abdullah Yiğiter açıyı daraltarak gole izin vermedi.67. dakikada sol çaprazdan Nalepa'nın uzak mesafeden çektiği sert şutta, top az farkla yandan auta çıktı.74. dakikada Dzhikiya'nın savunma arkasına gönderdiği uzun topta Van de Streek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Hollandalı futbolcunun vuruşunda, kaleci Gökhan ayağıyla topu çıkardı.78. dakikada Cvancara'nın ceza sahası sağ çaprazından çektiği şutta, kaleci Gökhan bu kez de diziyle golü engelledi.85. dakikada kornerden dönen topu Hanousek ceza sahasına gönderdi. Müsait pozisyondaki Sinan Osmanoğlu topu kontrol edemeyince başkent ekibi beraberlik golünden yararlanamadı.Karşılaşma, Hesap.com Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.Bu sonuçla Akdeniz ekibi 2'de 2 yaparken 4 yıl sonra Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği ikinci maçından da mağlubiyetle ayrıldı.EryamanOğuzhan Aksu, Erkan Akbulut, Mert BulutGökhan Akkan, Pereira, Thalisson (Dk. 84 Sinan Osmanoğlu), Goutas, Hanousek, Zuzek, Samed Onur (Dk. 72 Onyekuru), Göktan Gürpüz, Nalepa, Abdurrahim Dursun (Dk. 84 Furkan Ayaz Özcan), Metehan MimaroğluAbdullah Yiğiter, Van de Streek, Veysel Sarı, Dzhikiya, Paal, Soner Dikmen, Kaluzinski (Dk. 55 Ceesay), Güray Vural (Dk. 55 Bünyamin Balcı), Abdülkadir Ömür (Dk. 87 Engin Poyraz Yıldırım), Storm (Dk. 90+1 Ali Demirbilek), Cvancara (Dk. 88 Gianneti)Dk. 81 Storm (Hesap.com Antalyaspor)Dk. 33 Paal, Dk. 83 Dzhikiya (Hesap.com Antalyaspor)