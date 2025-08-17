17 Ağustos
Gençlerbirliği-Antalyaspor
0-1
17 Ağustos
Konyaspor-Gaziantep FK
3-0
17 Ağustos
Başakşehir-Kayserispor
1-0DA
17 Ağustos
Beşiktaş-Eyüpspor
1-145'
17 Ağustos
Sivasspor-Bodrum FK
1-1
17 Ağustos
Belediye Vanspor-Esenler Erokspor
1-0
17 Ağustos
Manisa FK-Hatayspor
0-0DA
17 Ağustos
Sakaryaspor-Iğdır FK
2-245'
17 Ağustos
N. Forest-Brentford
3-1
17 Ağustos
Chelsea-C.Palace
0-0
17 Ağustos
M. United-Arsenal
0-1
17 Ağustos
Celta Vigo-Getafe
0-2
17 Ağustos
Athletic Bilbao-Sevilla
3-289'
17 Ağustos
Espanyol-Atletico Madrid
22:30
17 Ağustos
Brest-Lille
3-3
17 Ağustos
Angers-Paris FC
1-0
17 Ağustos
Auxerre-Lorient
1-0
17 Ağustos
Metz-Strasbourg
0-1
17 Ağustos
Nantes-PSG
0-032'
17 Ağustos
Go Ahead Eagles-Ajax
2-2
17 Ağustos
FC Twente-PSV Eindhoven
0-2
17 Ağustos
Sporting CP-Arouca
22:30

Antalyaspor, Storm ile üç puanı kaptı!

Trendyol Süper Lig'in 2. hafta maçında Antalyaspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti.

calendar 17 Ağustos 2025 21:01 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2025 21:18
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Antalyaspor, Storm ile üç puanı kaptı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'in 2. hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği ile Antalyaspor Başkent'te karşı karşıya geldi.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Antalyaspor, 1-0'lık skorla kazandı.

Antalyaspor'a galibiyeti getiren tek golü 81. dakikada Nikola Storm kaydetti.

9 SENE SONRA BİR İLK

Antalyaspor, bu galibiyetle birlikte tam 9 yıl aradan sonra lige 2'de 2 yaparak başlamış oldu.

Bu sonucun ardından Emre Belözoğlu'nun yönetimindeki Antalyaspor, puanını 6'ya yükseltti. Hüseyin Eroğlu yönetimindeki Gençlerbirliği ise 0 puanda kaldı.



Süper Lig'in gelecek haftasında Gençlerbirliği, Gaziantep Fk deplasmanına gidecek. Antalyaspor, Trabzonspor'a konuk olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

6. dakikada Zuzek'in ceza sahası dışından çektiği şutta, top az farkla yandan auta çıktı.

11. dakikada Gençlerbirliği savunmasının hatasıyla ceza sahasında topla buluşan Cvancara, kaleci Gökhan Akkan ile karşı karşıya kaldı. Cvancara'nın dar açıdan vuruşunda, kaleci Gökhan gole izin vermedi.

İlk devrenin kalan bölümünde önemli pozisyon olmadı ve takımlar soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

47. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Nalepa'nın şutunda, Abdullah Yiğiter açıyı daraltarak gole izin vermedi.

67. dakikada sol çaprazdan Nalepa'nın uzak mesafeden çektiği sert şutta, top az farkla yandan auta çıktı.

74. dakikada Dzhikiya'nın savunma arkasına gönderdiği uzun topta Van de Streek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Hollandalı futbolcunun vuruşunda, kaleci Gökhan ayağıyla topu çıkardı.

78. dakikada Cvancara'nın ceza sahası sağ çaprazından çektiği şutta, kaleci Gökhan bu kez de diziyle golü engelledi.

81. dakikada konuk ekip öne geçti. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Storm, Zuzek'ten sıyrıldıktan sonra yerden yaptığı düzgün vuruşta topu ağlara gönderdi: 0-1

85. dakikada kornerden dönen topu Hanousek ceza sahasına gönderdi. Müsait pozisyondaki Sinan Osmanoğlu topu kontrol edemeyince başkent ekibi beraberlik golünden yararlanamadı.

Karşılaşma, Hesap.com Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla Akdeniz ekibi 2'de 2 yaparken 4 yıl sonra Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği ikinci maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Erkan Akbulut, Mert Bulut

Gençlerbirliği: Gökhan Akkan, Pereira, Thalisson (Dk. 84 Sinan Osmanoğlu), Goutas, Hanousek, Zuzek, Samed Onur (Dk. 72 Onyekuru), Göktan Gürpüz, Nalepa, Abdurrahim Dursun (Dk. 84 Furkan Ayaz Özcan), Metehan Mimaroğlu

Hesap.com Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Van de Streek, Veysel Sarı, Dzhikiya, Paal, Soner Dikmen, Kaluzinski (Dk. 55 Ceesay), Güray Vural (Dk. 55 Bünyamin Balcı), Abdülkadir Ömür (Dk. 87 Engin Poyraz Yıldırım), Storm (Dk. 90+1 Ali Demirbilek), Cvancara (Dk. 88 Gianneti)

Gol: Dk. 81 Storm (Hesap.com Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 33 Paal, Dk. 83 Dzhikiya (Hesap.com Antalyaspor)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
6 Başakşehir 1 1 0 0 1 0 3
7 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
8 Beşiktaş 1 0 1 0 1 1 1
9 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
10 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
11 Eyüpspor 2 0 1 1 2 5 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
14 Kayserispor 1 0 0 1 0 1 0
15 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
16 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
17 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.