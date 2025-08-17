Beşiktaş'ta Emirhan Topçu ve Ndidi sakatlandı!

Süper Lig'de Eyüpspor ile karşılaşan Beşiktaş'ta iki sakatlık yaşandı.
Siyah-beyazlılarda Emirhan Topçu, 69. dakikada kendisini yere bıraktı ve oyuna devam edemedi.
Beşiktaş'ta aynı dakikalarda sakatlık yaşayan Wilfried Ndidi de oyundan çıktı.
Beşiktaş'ta bu isimler yerine 70. dakikada Emrecan Terzi ve Demir Ege Tıknaz oyuna dahil oldu.
