Sporting Lizbon'dan Arouca'ya gol yağmuru

Portekiz Ligi 2. Haftasında Sporting Lizbon ve Arouca karşı karşıya geldi.





Jose Alvalade Stadı'nda oynanan maçta Sporting Lizbon, Arouca'yı 6-0 mağlup etti.





Ev sahibi ekip 20. Dakikada Ricardo Mangas ile 1-0 öne geçti.

Arouca'da Dylan Nandin, yaptığı müdahale sonrası penaltıya sebebiyet verdi ve direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.





Lizbon'da 31. Dakikada Luis Suarez penaltıyı gole çevirerek farkı ikiye çıkardı.





İlk yarı sonunda 45. Dakikada Trincao sahneye çıktı ve ilk yarının skorunu belirledi.





İkinci yarıya hızlı başlayan başkent ekibinde 50. Dakikada Mangas ikinci kez fileleri havalandırdı ve skoru 4-0 yaptı.





Luis Suarez 62. Dakikada kendisinin ikinci golünü attı ve skor 5-0 oldu.





Lizbon'da ikişer gol atma kervanına Trincao da katıldı ve 76. Dakikada durumu 6-0'a getirdi.





Lizbon'da gol yağmuru bu golle son buldu ve Portekiz Ligi'nin 2. Haftasında Sporting Lizbon, Arouca'yı 6-0 mağlup etti.



