17 Ağustos
Gençlerbirliği-Antalyaspor
0-1
17 Ağustos
Konyaspor-Gaziantep FK
3-0
17 Ağustos
Başakşehir-Kayserispor
1-1
17 Ağustos
Beşiktaş-Eyüpspor
2-1
17 Ağustos
Sivasspor-Bodrum FK
1-1
17 Ağustos
Belediye Vanspor-Esenler Erokspor
1-0
17 Ağustos
Manisa FK-Hatayspor
2-1
17 Ağustos
Sakaryaspor-Iğdır FK
3-2
17 Ağustos
N. Forest-Brentford
3-1
17 Ağustos
Chelsea-C.Palace
0-0
17 Ağustos
M. United-Arsenal
0-1
17 Ağustos
Celta Vigo-Getafe
0-2
17 Ağustos
Athletic Bilbao-Sevilla
3-2
17 Ağustos
Espanyol-Atletico Madrid
0-167'
17 Ağustos
Brest-Lille
3-3
17 Ağustos
Angers-Paris FC
1-0
17 Ağustos
Auxerre-Lorient
1-0
17 Ağustos
Metz-Strasbourg
0-1
17 Ağustos
Nantes-PSG
0-1
17 Ağustos
Go Ahead Eagles-Ajax
2-2
17 Ağustos
FC Twente-PSV Eindhoven
0-2
17 Ağustos
Sporting CP-Arouca
5-064'

Hakan Kutlu: "İlk iki maçta 6 puan almak çok önemli"

Vanspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Erokspor galibiyetinin ardından takımın henüz tam hazır olmadığını belirtirken, üst üste iki galibiyetle lige başlamak ve eksiklere rağmen kazanma arzusunu görmekten memnun olduğunu ifade etti.

17 Ağustos 2025 23:45
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Hakan Kutlu: 'İlk iki maçta 6 puan almak çok önemli'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.





Trendyol 1. Lig'de Esenler Erokspor'u 1-0 yenen İmaj Altyapı Vanspor'da teknik direktör Hakan Kutlu, ligdeki ilk iki maçtan galibiyetle ayrılmanın çok önemli olduğunu belirtti.

Kutlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Boluspor mücadelesinin aksine daha iyi senaryo ile maça başladıklarını söyledi.

Takımın yeteri kadar hazır olmadığını ve maçta bazen istediklerini yapamadıklarını ifade eden Kutlu, "Güçlü bir rakibimiz vardı. Biz de geçen hafta oyunun ilk yarısını çok kötü oynayıp, ikinci yarısında toparlanıp 3 golle Boluspor gibi güçlü bir takımı yenmiştik. Bugün ise tam tersi oldu, oyuna çok iyi başladık. 11-11 durumdayken de üstün taraf bizdik. Rakip takım oyuncusu atıldıktan sonra da son 70 dakikaya kadar üstün taraftık ama son 20 dakika gerçekten çok kötü oynadık." dedi.


Taktik planlamasını iyi yaptıklarını belirten Kutlu, "Osman hoca da maç planlamasında bizim geçen hafta beke bek baskımıza düşüp bekleri biraz geride tutup, beke bek basacağımızı düşünüp arkaya öndeki süratli oyuncularıyla hücuma çıkmak istemişti ama biz bugün beke sekizlerimizi bastırıp ileride hızlı hücuma izin vermedik. Dediğim gibi geçen haftanın tam tersi bir senaryo. Geçen hafta çok kötü başlayıp ikinci yarı toparladığımız bir maçtı." diye konuştu.

Transfer çalışmalarının devam ettiğini anlatan Kutlu, şunları kaydetti:

"Kötü oynarken de oyuncuların kazanma isteği, arzusu çok üst düzeyde. Lig uzadıkça eksiklerimizi görüp buna göre önlemler alacağız. Gerek transfer gerek takım içinden ve taktiksel olarak, takımımızı toparlayacağız. Sevindirici olan şu, uzun yıllar sonra bu lige çıkıp ilk iki maçtan 6 puan almak çok çok önemli. Bu galibiyetlerin bir tanesi deplasmanda Boluspor, bir tanesi ise ligin flaş transferlerini yapan Erokspor karşısında alındı. Bu sonuçları almak önemli. Eksiklerimiz olduğunu biliyoruz. İnşallah ilerleyen süreçte eksiklerimizi de tamamlayıp bu ligde güvenli bir yerde yer edinmek istiyoruz."

 

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
6 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
7 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
14 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
