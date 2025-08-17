Hakan Kutlu: 'İlk iki maçta 6 puan almak çok önemli'

Trendyol 1. Lig'de Esenler Erokspor'u 1-0 yenen İmaj Altyapı Vanspor'da teknik direktör Hakan Kutlu, ligdeki ilk iki maçtan galibiyetle ayrılmanın çok önemli olduğunu belirtti.Kutlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Boluspor mücadelesinin aksine daha iyi senaryo ile maça başladıklarını söyledi.Takımın yeteri kadar hazır olmadığını ve maçta bazen istediklerini yapamadıklarını ifade eden Kutlu,dedi.Taktik planlamasını iyi yaptıklarını belirten Kutlu,diye konuştu.Transfer çalışmalarının devam ettiğini anlatan Kutlu, şunları kaydetti: