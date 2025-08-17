17 Ağustos
Gençlerbirliği-Antalyaspor
0-1
17 Ağustos
Konyaspor-Gaziantep FK
3-0
17 Ağustos
Başakşehir-Kayserispor
1-0DA
17 Ağustos
Beşiktaş-Eyüpspor
1-1DA
17 Ağustos
Sivasspor-Bodrum FK
1-1
17 Ağustos
Belediye Vanspor-Esenler Erokspor
1-0
17 Ağustos
Manisa FK-Hatayspor
0-0DA
17 Ağustos
Sakaryaspor-Iğdır FK
2-245'
17 Ağustos
N. Forest-Brentford
3-1
17 Ağustos
Chelsea-C.Palace
0-0
17 Ağustos
M. United-Arsenal
0-1
17 Ağustos
Celta Vigo-Getafe
0-2
17 Ağustos
Athletic Bilbao-Sevilla
3-290'
17 Ağustos
Espanyol-Atletico Madrid
22:30
17 Ağustos
Brest-Lille
3-3
17 Ağustos
Angers-Paris FC
1-0
17 Ağustos
Auxerre-Lorient
1-0
17 Ağustos
Metz-Strasbourg
0-1
17 Ağustos
Nantes-PSG
0-036'
17 Ağustos
Go Ahead Eagles-Ajax
2-2
17 Ağustos
FC Twente-PSV Eindhoven
0-2
17 Ağustos
Sporting CP-Arouca
22:30

Beşiktaş'ta Tammy Abraham fırtınası!

Trendyol Süper Lig'in 2. hafta karşılaşmasında Beşiktaş, Eyüpspor karşısında Tammy Abraham'ın penaltı golüyle 1-0 öne geçti. İngiliz golcü, bu golle birlikte 5. maçında 6. golünü kaydetti.

calendar 17 Ağustos 2025 21:53 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2025 21:58
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Tammy Abraham fırtınası!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, Eyüpspor karşısında 19. dakikada 1-0 öne geçti.

Penaltı noktasından fileleri sarsan Tammy Abraham, Siyah-beyazlıların bu sezon Süper Lig'deki ilk golünü kaydetti.

7 GOLE KATKI

İngiliz golcü, bu golüyle birlikte Beşiktaş'ta çıktığı 5 karşılaşmada 6 gol, 1 asist kaydetmiş oldu.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
6 Başakşehir 1 1 0 0 1 0 3
7 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
8 Beşiktaş 1 0 1 0 1 1 1
9 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
10 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
11 Eyüpspor 2 0 1 1 2 5 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
14 Kayserispor 1 0 0 1 0 1 0
15 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
16 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
17 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.