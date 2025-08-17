Beşiktaş'ta Tammy Abraham fırtınası!

Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, Eyüpspor karşısında 19. dakikada 1-0 öne geçti.
Penaltı noktasından fileleri sarsan Tammy Abraham, Siyah-beyazlıların bu sezon Süper Lig'deki ilk golünü kaydetti.
7 GOLE KATKI
İngiliz golcü, bu golüyle birlikte Beşiktaş'ta çıktığı 5 karşılaşmada 6 gol, 1 asist kaydetmiş oldu.
