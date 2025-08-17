Inaki Pena için Como harekete geçti!

Serie A ekiplerinden Como, teknik direktör Cesc Fabregas'ın kaleci talebi üzerine kulüp, İnaki Pena'yı kadroya katmak için girişimlerini hızlandırdı.
Alfredo Pedulla'nın haberine göre Como, transferi kiralık + satın alma opsiyonu formülüyle çarşamba gününe kadar bitirmeyi hedefliyor.
Öncelikle 1999 doğumlu kalecinin, gelecek haziranda sona erecek olan Barcelona sözleşmesini yenilemesi bekleniyor.
Geçtiğimiz sezon 23 karşılaşmada forma giyen 26 yaşındaki eldiven, kalesinde 25 gol gördü.
Alfredo Pedulla'nın haberine göre Como, transferi kiralık + satın alma opsiyonu formülüyle çarşamba gününe kadar bitirmeyi hedefliyor.
Öncelikle 1999 doğumlu kalecinin, gelecek haziranda sona erecek olan Barcelona sözleşmesini yenilemesi bekleniyor.
Geçtiğimiz sezon 23 karşılaşmada forma giyen 26 yaşındaki eldiven, kalesinde 25 gol gördü.