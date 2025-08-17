17 Ağustos
Gençlerbirliği-Antalyaspor
0-1
17 Ağustos
Konyaspor-Gaziantep FK
3-0
17 Ağustos
Başakşehir-Kayserispor
1-1
17 Ağustos
Beşiktaş-Eyüpspor
2-1
17 Ağustos
Sivasspor-Bodrum FK
1-1
17 Ağustos
Belediye Vanspor-Esenler Erokspor
1-0
17 Ağustos
Manisa FK-Hatayspor
2-1
17 Ağustos
Sakaryaspor-Iğdır FK
3-2
17 Ağustos
N. Forest-Brentford
3-1
17 Ağustos
Chelsea-C.Palace
0-0
17 Ağustos
M. United-Arsenal
0-1
17 Ağustos
Celta Vigo-Getafe
0-2
17 Ağustos
Athletic Bilbao-Sevilla
3-2
17 Ağustos
Espanyol-Atletico Madrid
0-163'
17 Ağustos
Brest-Lille
3-3
17 Ağustos
Angers-Paris FC
1-0
17 Ağustos
Auxerre-Lorient
1-0
17 Ağustos
Metz-Strasbourg
0-1
17 Ağustos
Nantes-PSG
0-1
17 Ağustos
Go Ahead Eagles-Ajax
2-2
17 Ağustos
FC Twente-PSV Eindhoven
0-2
17 Ağustos
Sporting CP-Arouca
4-059'

Athletic Bilbao, üç golle üç puanı aldı!

İspanya La Liga'nın 1. hafta maçında Athletic Bilbao, sahasında Sevilla'yı 3-2 mağlup etti.

calendar 17 Ağustos 2025 22:27
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Athletic Bilbao, üç golle üç puanı aldı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



İspanya La Liga'nın açılış maçında Athletic Bilbao, Sevilla'yı konuk etti.

De San Mames Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2'lik skorla kazandı.

Athletic Bilbao, 36. dakikada penaltıdan vuruşundan Nico Williams'ın golüyle öne geçti. 43. dakikada Maroan Sannadi farkı ikiye çıkararak ilk yarının skorunu belirledi.



İkinci yarıda geri dönüş arayan Sevilla, 60. dakikada Dodi Lukebakio ile farkı bire indirdi. 72. dakikada ise Lucien Agoume sahneye çıkarak durumu 2-2'ye getirdi. Ancak 81. dakikada Robert Navarro'nun golüyle Athletic Bilbao yeniden öne geçti ve mücadele 3-2 sona erdi.

LUKEBAKIO'NUN ENFES GOLÜ!

Bu sonucun ardından Athletic Bilbao, lige 3 puanla başladı. Sevilla ise lige puan alamadan başladı.

İspanya La Liga'nın gelecek haftasında Athletic Bilbao, Rayo Vallecano'yu ağırlayacak. Sevilla, Getafe'yi konuk edecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
6 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
7 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
14 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
