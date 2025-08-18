17 Ağustos
Gençlerbirliği-Antalyaspor
0-1
17 Ağustos
Konyaspor-Gaziantep FK
3-0
17 Ağustos
Başakşehir-Kayserispor
1-1
17 Ağustos
Beşiktaş-Eyüpspor
2-1
17 Ağustos
Sivasspor-Bodrum FK
1-1
17 Ağustos
Belediye Vanspor-Esenler Erokspor
1-0
17 Ağustos
Manisa FK-Hatayspor
2-1
17 Ağustos
Sakaryaspor-Iğdır FK
3-2
17 Ağustos
N. Forest-Brentford
3-1
17 Ağustos
Chelsea-C.Palace
0-0
17 Ağustos
M. United-Arsenal
0-1
17 Ağustos
Celta Vigo-Getafe
0-2
17 Ağustos
Athletic Bilbao-Sevilla
3-2
17 Ağustos
Espanyol-Atletico Madrid
2-1
17 Ağustos
Brest-Lille
3-3
17 Ağustos
Angers-Paris FC
1-0
17 Ağustos
Auxerre-Lorient
1-0
17 Ağustos
Metz-Strasbourg
0-1
17 Ağustos
Nantes-PSG
0-1
17 Ağustos
Go Ahead Eagles-Ajax
2-2
17 Ağustos
FC Twente-PSV Eindhoven
0-2
17 Ağustos
Sporting CP-Arouca
6-0

Osman Özköylü: "Tüm şanssızlıklar aleyhimize oldu"

Esenler Erokspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, Vanspor'a 1-0 yenildikleri maçta 10 kişi kalmalarına rağmen takımının gösterdiği direnci övdü. Özköylü, yüksek rakım ve saha içi talihsizliklere rağmen galibiyeti kaçıran taraf olduklarını söyledi.

calendar 18 Ağustos 2025 00:58
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Osman Özköylü: 'Tüm şanssızlıklar aleyhimize oldu'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Esenler Erokspor Teknik Direktörü Osman Özköylü de yeni kurulan ve gelişime açık bir takım olduklarını dile getirdi.

Oyuncularının 10 kişi kaldıktan sonra olağanüstü bir direnç ortaya koyduğunun altını çizen Özköylü, "Maçı 1-0 kaybettik, uzatmaları da dahil edersek 70-75 dakika 10 kişi oynadığımız deplasmandayız. Yüksek rakımdayız, alışık olmadığımız bir havadayız ve böyle olumsuzlukların içerisinde bir de saha içerisinde olumsuzluklar yaşandı. Bugün bütün şanssızlıklar aleyhimize oldu." dedi.

Oyun içinde çok talihsizlik yaşadıklarını anlatan Özköylü, "İlk önce kırmızı kart, ondan sonra bir oyuncumuzun sakatlanması, ikinci yarının başında penaltı ve arkasından yediğimiz goldeki şanssızlık. Ortada hiç pozisyon yokken çok basit bir gol yedik. Baktığınız zaman oyunun büyük bölümünde çok daha net pozisyonlar bulan belki de maçı kazanabilecek pozisyonları yakalayan taraf bizdik. Oyuncularımız gerçekten on kişi kaldıktan sonra olağanüstü bir direnç koydular." ifadelerini kullandı.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
6 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
7 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
14 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.