Osman Özköylü: 'Tüm şanssızlıklar aleyhimize oldu'

Esenler Erokspor Teknik Direktörü Osman Özköylü de yeni kurulan ve gelişime açık bir takım olduklarını dile getirdi.



Oyuncularının 10 kişi kaldıktan sonra olağanüstü bir direnç ortaya koyduğunun altını çizen Özköylü, "Maçı 1-0 kaybettik, uzatmaları da dahil edersek 70-75 dakika 10 kişi oynadığımız deplasmandayız. Yüksek rakımdayız, alışık olmadığımız bir havadayız ve böyle olumsuzlukların içerisinde bir de saha içerisinde olumsuzluklar yaşandı. Bugün bütün şanssızlıklar aleyhimize oldu." dedi.



Oyun içinde çok talihsizlik yaşadıklarını anlatan Özköylü, "İlk önce kırmızı kart, ondan sonra bir oyuncumuzun sakatlanması, ikinci yarının başında penaltı ve arkasından yediğimiz goldeki şanssızlık. Ortada hiç pozisyon yokken çok basit bir gol yedik. Baktığınız zaman oyunun büyük bölümünde çok daha net pozisyonlar bulan belki de maçı kazanabilecek pozisyonları yakalayan taraf bizdik. Oyuncularımız gerçekten on kişi kaldıktan sonra olağanüstü bir direnç koydular." ifadelerini kullandı.