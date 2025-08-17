17 Ağustos
Gençlerbirliği-Antalyaspor
0-070'
17 Ağustos
Konyaspor-Gaziantep FK
2-071'
17 Ağustos
Başakşehir-Kayserispor
21:30
17 Ağustos
Beşiktaş-Eyüpspor
21:30
17 Ağustos
Sivasspor-Bodrum FK
1-174'
17 Ağustos
Belediye Vanspor-Esenler Erokspor
1-072'
17 Ağustos
Manisa FK-Hatayspor
21:30
17 Ağustos
Sakaryaspor-Iğdır FK
21:30
17 Ağustos
N. Forest-Brentford
3-1
17 Ağustos
Chelsea-C.Palace
0-0
17 Ağustos
M. United-Arsenal
0-1
17 Ağustos
Celta Vigo-Getafe
0-2
17 Ağustos
Athletic Bilbao-Sevilla
0-03'
17 Ağustos
Espanyol-Atletico Madrid
22:30
17 Ağustos
Brest-Lille
3-3
17 Ağustos
Angers-Paris FC
1-0
17 Ağustos
Auxerre-Lorient
1-0
17 Ağustos
Metz-Strasbourg
0-1
17 Ağustos
Nantes-PSG
21:45
17 Ağustos
Go Ahead Eagles-Ajax
2-2
17 Ağustos
FC Twente-PSV Eindhoven
0-2
17 Ağustos
Sporting CP-Arouca
22:30

Arsenal, ilk hafta Manchester United'ı devirdi!

Premier Lig'in ilk haftasında Arsenal, Manchester United'ı deplasmanda 1-0 mağlup etti.

calendar 17 Ağustos 2025 20:24
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Arsenal, ilk hafta Manchester United'ı devirdi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında Manchester United ile Arsenal karşı karşıya geldi. Old Trafford'da oynanan mücadeleyi Arsenal, 1-0'lık skorla kazandı.

Arsenal'e galibiyeti getiren golü 13. dakikada Riccardo Calafiori attı. Bu dakikada kullanılan kornerde Altay Bayındır'ın müdahalesi yetersiz kaldı ve Calafiori, arka direkte topu ağlara gönderdi.

Manchester United'da milli file bekçisi Altay Bayındır, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.


KORNERLERDEN 31 GOL

Arsenal, 2023-24 sezonundan itibaren Premier Lig'de köşe vuruşlarından 31 gol buldu. Mikel Arteta'nın ekibi, bu kategoride en yakın rakibi Liverpool'u 11 gol farkla geride bıraktı.

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, mücadeleyi tribünden takip etti.

Bu sonucun ardından Arsenal, lige iyi bir başlangıç yaptı ve 3 puanı hanesine yazdı. Ma Manchester United ise ilk haftayı puansız kapattı.

Arsenal, ligin bir sonraki haftasında Leeds United ile karşılaşacak. Manchester United, Fulham deplasmanına gidecek.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
2 Konyaspor 2 2 0 0 6 1 6
3 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
5 Antalyaspor 2 1 1 0 2 1 4
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
8 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
9 Gençlerbirliği 2 0 1 1 1 2 1
10 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
11 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
12 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
13 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 5 0
