Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, hazırladığı raporda 4 ismin takımdan ayrılmasına onay verdi.
A Spor'da yer alan habere göre, Portekizli teknik adam, kadroda düşünmediği 4 ismin ayrılığına onay verdi.
Deneyimli teknik adamın, Emre Mor, Mimovic, Cengiz Ünder ve Diego Carlos'u yeni sezonda kadroda düşünmediği aktarıldı.
Mourinho, söz konusu oyuncuları Göztepe kamp kadrosuna dahil etmemişti.
