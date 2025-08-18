Serdar Gürler: 'Bu mağlubiyet bize çok şey kazandırdı'

Beşiktaş'ın 90+6'da attığı golle 2-1 mağlup olan Eyüpspor'da Serdar Gürler ve performansıyla maça damga vuran kaleci Marcos Felipe açıklamalarda bulundu.





Eyüpspor'a çok yazık olduğunu dile getiren Serdar Gürler, "Herkese hayırlı sezonlar olsun. Çok yazık oldu bize. Çok mücadele ettik. Kazanabilecek pozisyonlar bulduk. Büyük bir takıma karşı oynadık ve bize yakışan şekilde mücadele ettik. Geçen haftadan sonra bu performans bize lazımdı. Herkese iyi futbol izlettiğimizi düşünüyorum. Ama büyük takımlar, pozisyona girince atıyor. Beşiktaş, mutlu ayrıldı ama kaybettiğimiz 1 puan bize çok şey kazandırdı. Takım arkadaşlarımı tebrik ederim. İnanılmaz mücadele ettiler. Üzerine koyarak devam edeceğimize eminim." İfadelerini kullandı.





Maçta kritik kurtarışlara imza atan yeni transfer Marcos Felipe, "Açıkçası öncelikle takım arkadaşlarımı ve herkesi beni sıcak karşıladıkları için teşekkür ederim. Burada çok iyi karşılandım. Güzel başladık. Erken gol yedikten sonra sıkıntılı bir sürece geçtik ama takımın performansından mutluyum diyebilirim." açıklamasında bulundu.