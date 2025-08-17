17 Ağustos
Gençlerbirliği-Antalyaspor
0-1
17 Ağustos
Konyaspor-Gaziantep FK
3-0
17 Ağustos
Başakşehir-Kayserispor
1-0DA
17 Ağustos
Beşiktaş-Eyüpspor
1-145'
17 Ağustos
Sivasspor-Bodrum FK
1-1
17 Ağustos
Belediye Vanspor-Esenler Erokspor
1-0
17 Ağustos
Manisa FK-Hatayspor
0-0DA
17 Ağustos
Sakaryaspor-Iğdır FK
2-245'
17 Ağustos
N. Forest-Brentford
3-1
17 Ağustos
Chelsea-C.Palace
0-0
17 Ağustos
M. United-Arsenal
0-1
17 Ağustos
Celta Vigo-Getafe
0-2
17 Ağustos
Athletic Bilbao-Sevilla
3-289'
17 Ağustos
Espanyol-Atletico Madrid
22:30
17 Ağustos
Brest-Lille
3-3
17 Ağustos
Angers-Paris FC
1-0
17 Ağustos
Auxerre-Lorient
1-0
17 Ağustos
Metz-Strasbourg
0-1
17 Ağustos
Nantes-PSG
0-032'
17 Ağustos
Go Ahead Eagles-Ajax
2-2
17 Ağustos
FC Twente-PSV Eindhoven
0-2
17 Ağustos
Sporting CP-Arouca
22:30

Angers, Ligue 1'in yeni ekibi Paris FC'ye acımadı

Fransa Ligue 1'in açılış haftasında Paris FC'yi 1-0 mağlup eden Angers, sezona üç puanla başladı. Ev sahibi ekip, 57. dakikada 10 kişi kalmasına rağmen skoru korumayı başardı.

calendar 17 Ağustos 2025 20:39
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Angers, Ligue 1'in yeni ekibi Paris FC'ye acımadı
Fransa Ligue 1'in ilk açılış haftasında Angers ile Paris FC karşılaştı.

Stade Raymond Kopa'da oynan karşılaşmada Angers, Paris FC karşısında 1-0 galip geldi.

Ev sahibi ekip Angers, maça hızlı başladı ve 9. Dakikada Fransız santrfor Esteban Lepaul'un golüyle 1-0 öne geçti.

İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı. Angers, soyunma odasına önde girdi.

Maçın 57. Dakikasında Angers'te Louis Mouton direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Maç bu skorla sona erdi ve Angers lige galibiyetle başladı.

Ligue 1'in yeni ekibi Paris FC ise ligde istediği başlangıcı yapamadı.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
6 Başakşehir 1 1 0 0 1 0 3
7 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
8 Beşiktaş 1 0 1 0 1 1 1
9 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
10 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
11 Eyüpspor 2 0 1 1 2 5 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
14 Kayserispor 1 0 0 1 0 1 0
15 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
16 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
17 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
