Angers, Ligue 1'in yeni ekibi Paris FC'ye acımadı

Fransa Ligue 1'in ilk açılış haftasında Angers ile Paris FC karşılaştı.
Stade Raymond Kopa'da oynan karşılaşmada Angers, Paris FC karşısında 1-0 galip geldi.
Ev sahibi ekip Angers, maça hızlı başladı ve 9. Dakikada Fransız santrfor Esteban Lepaul'un golüyle 1-0 öne geçti.
İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı. Angers, soyunma odasına önde girdi.
Maçın 57. Dakikasında Angers'te Louis Mouton direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Maç bu skorla sona erdi ve Angers lige galibiyetle başladı.
Ligue 1'in yeni ekibi Paris FC ise ligde istediği başlangıcı yapamadı.