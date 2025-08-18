17 Ağustos
Gençlerbirliği-Antalyaspor
0-1
17 Ağustos
Konyaspor-Gaziantep FK
3-0
17 Ağustos
Başakşehir-Kayserispor
1-1
17 Ağustos
Beşiktaş-Eyüpspor
2-1
17 Ağustos
Sivasspor-Bodrum FK
1-1
17 Ağustos
Belediye Vanspor-Esenler Erokspor
1-0
17 Ağustos
Manisa FK-Hatayspor
2-1
17 Ağustos
Sakaryaspor-Iğdır FK
3-2
17 Ağustos
N. Forest-Brentford
3-1
17 Ağustos
Chelsea-C.Palace
0-0
17 Ağustos
M. United-Arsenal
0-1
17 Ağustos
Celta Vigo-Getafe
0-2
17 Ağustos
Athletic Bilbao-Sevilla
3-2
17 Ağustos
Espanyol-Atletico Madrid
2-1
17 Ağustos
Brest-Lille
3-3
17 Ağustos
Angers-Paris FC
1-0
17 Ağustos
Auxerre-Lorient
1-0
17 Ağustos
Metz-Strasbourg
0-1
17 Ağustos
Nantes-PSG
0-1
17 Ağustos
Go Ahead Eagles-Ajax
2-2
17 Ağustos
FC Twente-PSV Eindhoven
0-2
17 Ağustos
Sporting CP-Arouca
6-0

Espanyol'dan Atletico'ya şok

La Liga'nın açılış haftasında Espanyol, sahasında konuk ettiği Atletico Madrid'i 2-1 mağlup ederek sezona sürpriz bir galibiyetle başladı. Atletico, 2009'dan bu yana ilk kez bir sezonun ilk maçında yenilgi yaşadı.

İspanya La Liga'nın açılış haftasında Espanyol ve Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Cornella-El Prat Stadı'nda oynan karşılaşmada Espanyol, Atletico Madrid'i 2-1 mağlup etti.

Konuk ekip 37. Dakikada Julian Alvarez ile öne geçti. İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve Atletico, soyunma odasına 1-0 önde girdi. Espanyol, 73. Dakikada Miguel Rubio ile skoru eşitledi. Ev sahibi ekipte 84. Dakikada Pere Milla sahneye çıktı ve takımını 2-1 öne geçirdi. Maç bu golle sonuçlandı ve Espanyol, Atletico Madrid'i 2-1 mağlup etti.

Böylelikle Atletico Madrid, 2009 yılından bu yana ilk kez bir La Liga açılış maçını kaybetti.

