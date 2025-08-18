Espanyol'dan Atletico'ya şok

İspanya La Liga'nın açılış haftasında Espanyol ve Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Cornella-El Prat Stadı'nda oynan karşılaşmada Espanyol, Atletico Madrid'i 2-1 mağlup etti.
Konuk ekip 37. Dakikada Julian Alvarez ile öne geçti. İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve Atletico, soyunma odasına 1-0 önde girdi. Espanyol, 73. Dakikada Miguel Rubio ile skoru eşitledi. Ev sahibi ekipte 84. Dakikada Pere Milla sahneye çıktı ve takımını 2-1 öne geçirdi. Maç bu golle sonuçlandı ve Espanyol, Atletico Madrid'i 2-1 mağlup etti.
Böylelikle Atletico Madrid, 2009 yılından bu yana ilk kez bir La Liga açılış maçını kaybetti.
