Fenerbahçe için Uğurcan Çakır gelişmesi!

Fenerbahçe, Trabzonspor forması giyen Uğurcan Çakır için yeniden harekete geçti.
ANLAŞMA YAKIN!
Sports Digitale'nin haberine göre, Fenerbahçe, milli file bekçisinin transferi için Trabzonspor ile anlaşmaya yakın.
Fenerbahçe ve Trabzonspor'un, Uğurcan Çakır transferinde İsmail Yüksek artı para karşılığında anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.
ALİ KOÇ'UN SÖZLERİ
Göztepe deplasmanında taraftarlarla birlikte stadyuma giden Ali Koç, taraftarlara yerli bir kaleci alacaklarını söylemişti.
Fenerbahçe, 29 yaşındaki file bekçisi için geçtiğimiz ay da girişimlerde bulunmuş ancak o dönem transfer gerçekleşmemişti.
