17 Ağustos
Gençlerbirliği-Antalyaspor
0-073'
17 Ağustos
Konyaspor-Gaziantep FK
2-074'
17 Ağustos
Başakşehir-Kayserispor
21:30
17 Ağustos
Beşiktaş-Eyüpspor
21:30
17 Ağustos
Sivasspor-Bodrum FK
1-177'
17 Ağustos
Belediye Vanspor-Esenler Erokspor
1-075'
17 Ağustos
Manisa FK-Hatayspor
21:30
17 Ağustos
Sakaryaspor-Iğdır FK
21:30
17 Ağustos
N. Forest-Brentford
3-1
17 Ağustos
Chelsea-C.Palace
0-0
17 Ağustos
M. United-Arsenal
0-1
17 Ağustos
Celta Vigo-Getafe
0-2
17 Ağustos
Athletic Bilbao-Sevilla
0-06'
17 Ağustos
Espanyol-Atletico Madrid
22:30
17 Ağustos
Brest-Lille
3-3
17 Ağustos
Angers-Paris FC
1-0
17 Ağustos
Auxerre-Lorient
1-0
17 Ağustos
Metz-Strasbourg
0-1
17 Ağustos
Nantes-PSG
21:45
17 Ağustos
Go Ahead Eagles-Ajax
2-2
17 Ağustos
FC Twente-PSV Eindhoven
0-2
17 Ağustos
Sporting CP-Arouca
22:30

Fenerbahçe için Uğurcan Çakır gelişmesi!

Fenerbahçe ve Trabzonspor'un, Uğurcan Çakır transferinde İsmail Yüksek artı para karşılığında anlaşmaya yakın olduğu gündeme geldi. İşte ayrıntılar...

17 Ağustos 2025 19:24
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe, Trabzonspor forması giyen Uğurcan Çakır için yeniden harekete geçti.

ANLAŞMA YAKIN!

Sports Digitale'nin haberine göre, Fenerbahçe, milli file bekçisinin transferi için Trabzonspor ile anlaşmaya yakın.

Fenerbahçe ve Trabzonspor'un, Uğurcan Çakır transferinde İsmail Yüksek artı para karşılığında anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.

ALİ KOÇ'UN SÖZLERİ

Göztepe deplasmanında taraftarlarla birlikte stadyuma giden Ali Koç, taraftarlara yerli bir kaleci alacaklarını söylemişti.

Fenerbahçe, 29 yaşındaki file bekçisi için geçtiğimiz ay da girişimlerde bulunmuş ancak o dönem transfer gerçekleşmemişti.

