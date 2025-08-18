17 Ağustos
Gençlerbirliği-Antalyaspor
0-1
17 Ağustos
Konyaspor-Gaziantep FK
3-0
17 Ağustos
Başakşehir-Kayserispor
1-1
17 Ağustos
Beşiktaş-Eyüpspor
2-1
17 Ağustos
Sivasspor-Bodrum FK
1-1
17 Ağustos
Belediye Vanspor-Esenler Erokspor
1-0
17 Ağustos
Manisa FK-Hatayspor
2-1
17 Ağustos
Sakaryaspor-Iğdır FK
3-2
17 Ağustos
N. Forest-Brentford
3-1
17 Ağustos
Chelsea-C.Palace
0-0
17 Ağustos
M. United-Arsenal
0-1
17 Ağustos
Celta Vigo-Getafe
0-2
17 Ağustos
Athletic Bilbao-Sevilla
3-2
17 Ağustos
Espanyol-Atletico Madrid
2-1
17 Ağustos
Brest-Lille
3-3
17 Ağustos
Angers-Paris FC
1-0
17 Ağustos
Auxerre-Lorient
1-0
17 Ağustos
Metz-Strasbourg
0-1
17 Ağustos
Nantes-PSG
0-1
17 Ağustos
Go Ahead Eagles-Ajax
2-2
17 Ağustos
FC Twente-PSV Eindhoven
0-2
17 Ağustos
Sporting CP-Arouca
6-0

Çağdaş Atan: "Oyunu kontrol ettik ama ikinci golü bulamadık"

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Kayserispor karşısında oyunun büyük bölümünü kontrol ettiklerini ancak üretkenlik eksikliği nedeniyle galibiyeti kaçırdıklarını söyledi. Atan, takımın toparlanıp Avrupa maçlarına odaklanacağını belirtti.

calendar 18 Ağustos 2025 01:19 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2025 01:29
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Çağdaş Atan: 'Oyunu kontrol ettik ama ikinci golü bulamadık'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında konuk ettiği Zecorner Kayserispor ile 1-1 berabere kalan RAMS Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, oyunun kontrolünü ellerinde bulundurduklarını ancak ikinci golü bulamadıkları için puan kaybı yaşadıklarını söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından açıklamalarda bulunan Çağdaş Atan, çok iyi bir performans sergileyemediklerini belirtti.

Maçtan önce lige kazanarak başlamak istediklerini aktaran Atan, "İlk maçımızdı. Ritim yakalayarak buraya geldik. Viking maçının öncesinde ve sonrasında oyuncularımız rahatsızlık yaşadı. Kadro rotasyonunu daraltan rahatsızlıklar oldu. Çok daha iyi oynayabilirdik. Oyunun tamamını kontrol ettik. Eksik olan üretkenlik ve ikinci golü bulamamaktı. Devrede ikinci golü bulmamız gerektiğini konuştuk ama olmadı. Daha iyi finaller ve vuruşlar yapabilirdik. Jerome Opoku'nun golü şanssızlıktı. Eline çarpan top doğal olarak iptal oldu. Maalesef çok fazla pozisyon vermeden, biz de çok üretken olmadan beraberlik golünü yedik. Kayserispor da iyi mücadele etti. Oyun anlamında iyi bir maç olmadı. Dinlenip toparlanmaya ihtiyacımız var. Perşembe günü ve sonraki perşembe de iki final maçımız olacak. Oraya hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.


İkinci yarıda daha iyi oynadıklarını vurgulayan Çağdaş Atan, "Daha az oynayan oyuncularımızın uzun süreli sakatlıklarının yanı sıra şans bulan oyuncular sonlara doğru yorulmaya başladı. Golden önce müdahale etmek istiyorduk. Tam o anda beraberlik golünü yedik. O müdahale erken olsaydı maçı kontrol altında tutabilirdik. İkinci yarı eksik olan üretkenlik ve ikinci golü bulamamaktı. Maçı koparamadık. Kayserispor maçın içinde kaldı. Geçiş oyununu iyi oynayan bir takım. Cardoso, Mane, Aaron Opoku ve Ramazan Civelek gibi iyi geçiş yapan oyuncuları var. 2-0'a getiremeyince geçişle gol atma ihtimali olan bir rakibimiz vardı. Nitekim Cardoso güzel bir gol atıp bugün beraberlikle ayrılmamıza sebep oldu." değerlendirmesinde bulundu. 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
6 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
7 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
14 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.