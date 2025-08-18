Emre Belözoğlu: 'Bu lig kolay değil'

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup eden Hesap.com Antalyaspor'un teknik direktörü Emre Belözoğlu,dedi.Belözoğlu, maçın ardından Eryaman Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında, kazandıkları için mutlu olduklarını ancak oyunun genelinden tamamen memnun olmadığını belirtti.Ankara'nın ve Eryaman Stadyumu'nun kendisi için değerli olduğunu vurgulayan Belözoğlu,ifadelerini kullandı.Antalyaspor'un çok yeni bir takım olduğunun altını çizen genç teknik adam,değerlendirmesinde bulundu.Her maça kazanma hedefiyle çıktığını dile getiren Belözoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:Eski takımı MKE Ankaragücü ile ilgili gelen soruya da Belözoğlu,yanıtını verdi.