17 Ağustos
Gençlerbirliği-Antalyaspor
0-1
17 Ağustos
Konyaspor-Gaziantep FK
3-0
17 Ağustos
Başakşehir-Kayserispor
1-1
17 Ağustos
Beşiktaş-Eyüpspor
2-1
17 Ağustos
Sivasspor-Bodrum FK
1-1
17 Ağustos
Belediye Vanspor-Esenler Erokspor
1-0
17 Ağustos
Manisa FK-Hatayspor
2-1
17 Ağustos
Sakaryaspor-Iğdır FK
3-2
17 Ağustos
N. Forest-Brentford
3-1
17 Ağustos
Chelsea-C.Palace
0-0
17 Ağustos
M. United-Arsenal
0-1
17 Ağustos
Celta Vigo-Getafe
0-2
17 Ağustos
Athletic Bilbao-Sevilla
3-2
17 Ağustos
Espanyol-Atletico Madrid
0-167'
17 Ağustos
Brest-Lille
3-3
17 Ağustos
Angers-Paris FC
1-0
17 Ağustos
Auxerre-Lorient
1-0
17 Ağustos
Metz-Strasbourg
0-1
17 Ağustos
Nantes-PSG
0-1
17 Ağustos
Go Ahead Eagles-Ajax
2-2
17 Ağustos
FC Twente-PSV Eindhoven
0-2
17 Ağustos
Sporting CP-Arouca
5-064'

Manisa'dan Hatayspor karşısında geri dönüş!

1. Lig'de Manisa FK, 1-0 geriye düştüğü maçta Hatayspor'u 2-1 mağlup etti.

calendar 17 Ağustos 2025 23:25
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
1. Lig'in 2. haftasında Manisa FK, sahasında Hatayspor ile karşı karşıya geld. Manisa 19 Mayıs Stadyumu'ndaki maçta kazanan 2-1'lik skorla Manisa FK oldu.

Hatayspor, 46. dakikada Funsho Bamgboye ile 1-0 öne geçti. Manisa FK, bu gole 64. dakikada Kadir Kaan Yurdakul ile cevap verdi. Ev sahibi Manisa, 73. dakikada Muhammed Kiprit'in penaltı golüyle maçtan 2-1'lik üstünlükle ayrıldı.

Bu sonucun Manisa FK, ligde 3 puana ulaştı. Hatayspor, iki hafta sonunda puan alamadı.

Ligin bir sonraki haftasında Manisa FK, İstanbulspor deplasmanına gidecek. Hatayspor, Ümraniyespor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

