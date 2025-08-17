Beşiktaş tribünlerinden Solskjaer'e tepki!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 2. hafta maçında sahasında Eyüpspor'u konuk etti.
Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi siyah beyazlılar 2-1'lik skorla kazandı.
TRİBÜNLER ISLIKLADI
Müsabakanın ardından Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, tribünlere giderek taraftarları selamladı. Ancak Beşiktaşlı taraftarların bir kısmı, deneyimli çalıştırıcıyı ıslıklayarak tepki gösterdi.
