Leverkusen, Monaco'dan istiyor: Ben Seghir!

Bayer Leverkusen, ayrılması beklenen Amine Adli'nin yerine Monaco'nun yıldız oyuncusunu almak istiyor.



L'equipe'in haberine göre, Leverkusen, Monaco'dan Eliesse Ben Seghir ile ilgileniyor.



Fransız ekibi, Faslı futbolcu için 35 milyon Euro talep ediyor.



Geçtiğimiz sezon 46 maçta forma giyen 20 yaşındaki sol kanat, 9 gol ve 4 asist kaydetti.