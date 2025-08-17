17 Ağustos
Gençlerbirliği-Antalyaspor
0-076'
17 Ağustos
Konyaspor-Gaziantep FK
2-077'
17 Ağustos
Başakşehir-Kayserispor
21:30
17 Ağustos
Beşiktaş-Eyüpspor
21:30
17 Ağustos
Sivasspor-Bodrum FK
1-179'
17 Ağustos
Belediye Vanspor-Esenler Erokspor
1-077'
17 Ağustos
Manisa FK-Hatayspor
21:30
17 Ağustos
Sakaryaspor-Iğdır FK
21:30
17 Ağustos
N. Forest-Brentford
3-1
17 Ağustos
Chelsea-C.Palace
0-0
17 Ağustos
M. United-Arsenal
0-1
17 Ağustos
Celta Vigo-Getafe
0-2
17 Ağustos
Athletic Bilbao-Sevilla
0-010'
17 Ağustos
Espanyol-Atletico Madrid
22:30
17 Ağustos
Brest-Lille
3-3
17 Ağustos
Angers-Paris FC
1-0
17 Ağustos
Auxerre-Lorient
1-0
17 Ağustos
Metz-Strasbourg
0-1
17 Ağustos
Nantes-PSG
21:45
17 Ağustos
Go Ahead Eagles-Ajax
2-2
17 Ağustos
FC Twente-PSV Eindhoven
0-2
17 Ağustos
Sporting CP-Arouca
22:30

Leverkusen, Monaco'dan istiyor: Ben Seghir!

Bayer Leverkusen, Monaco forması giyen Eliesse Ben Seghir ile ilgileniyor.

calendar 17 Ağustos 2025 19:52
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Leverkusen, Monaco'dan istiyor: Ben Seghir!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Bayer Leverkusen, ayrılması beklenen Amine Adli'nin yerine Monaco'nun yıldız oyuncusunu almak istiyor.

L'equipe'in haberine göre, Leverkusen, Monaco'dan Eliesse Ben Seghir ile ilgileniyor. 

Fransız ekibi, Faslı futbolcu için 35 milyon Euro talep ediyor.

Geçtiğimiz sezon 46 maçta forma giyen 20 yaşındaki sol kanat, 9 gol ve 4 asist kaydetti.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
2 Konyaspor 2 2 0 0 6 1 6
3 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
5 Antalyaspor 2 1 1 0 2 1 4
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
8 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
9 Gençlerbirliği 2 0 1 1 1 2 1
10 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
11 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
12 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
13 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 5 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.