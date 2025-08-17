Galatasaray forması giyen Nicolo Zaniolo için İtalya'dan Udinese iddiası bir kez daha gündeme geldi.
İtalyan basınında yer alan habere göre, Galatasaray, 26 yaşındaki futbolcuyu yeni sezonda kesin olarak kadroda tutmayacak.
Zaniolo'nun, Udinese'ye transfer ihtimalinin giderek güçlendiği yazıldı.
Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen İtalyan futbolcunun Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
Galatasaray'dan daha önce Aston Villa, Atalanta ve Fiorentina'ya kiralanan Zaniolo, sarı-kırmızılı forma altında 14 maçta süre bulan Zaniolo, 5 gol attı ve 1 asist yaptı.
