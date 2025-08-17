17 Ağustos
Gençlerbirliği-Antalyaspor
19:00
17 Ağustos
Konyaspor-Gaziantep FK
19:00
17 Ağustos
Başakşehir-Kayserispor
21:30
17 Ağustos
Beşiktaş-Eyüpspor
21:30
17 Ağustos
Sivasspor-Bodrum FK
19:00
17 Ağustos
Belediye Vanspor-Esenler Erokspor
19:00
17 Ağustos
Manisa FK-Hatayspor
21:30
17 Ağustos
Sakaryaspor-Iğdır FK
21:30
17 Ağustos
N. Forest-Brentford
3-1
17 Ağustos
Chelsea-C.Palace
0-0
17 Ağustos
M. United-Arsenal
0-128'
17 Ağustos
Celta Vigo-Getafe
0-0DA
17 Ağustos
Athletic Bilbao-Sevilla
20:30
17 Ağustos
Espanyol-Atletico Madrid
22:30
17 Ağustos
Brest-Lille
3-3
17 Ağustos
Angers-Paris FC
1-044'
17 Ağustos
Auxerre-Lorient
0-044'
17 Ağustos
Metz-Strasbourg
0-044'
17 Ağustos
Nantes-PSG
21:45
17 Ağustos
Go Ahead Eagles-Ajax
2-2
17 Ağustos
FC Twente-PSV Eindhoven
0-2
17 Ağustos
Sporting CP-Arouca
22:30

Zaniolo için Udinese iddiası!

Galatasaray forması giyen Nicolo Zaniolo için bir kez daha Udinese iddiası gündeme geldi. İtalyan basını, 26 yaşındaki futbolcunun Udinese'ye transfer ihtimalinin güçlü olduğunu yazdı.

calendar 17 Ağustos 2025 17:50 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2025 17:51
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Galatasaray forması giyen Nicolo Zaniolo için İtalya'dan Udinese iddiası bir kez daha gündeme geldi.

İtalyan basınında yer alan habere göre, Galatasaray, 26 yaşındaki futbolcuyu yeni sezonda kesin olarak kadroda tutmayacak.

Zaniolo'nun, Udinese'ye transfer ihtimalinin giderek güçlendiği yazıldı.

Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen İtalyan futbolcunun Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Galatasaray'dan daha önce Aston Villa, Atalanta ve Fiorentina'ya kiralanan Zaniolo, sarı-kırmızılı forma altında 14 maçta süre bulan Zaniolo, 5 gol attı ve 1 asist yaptı. 

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
2 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
3 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
4 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
5 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
8 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
9 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
10 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
18 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
