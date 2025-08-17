Osman Zeki Korkmaz: 'Daha da iyi olacağız'

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında konuk ettiği Sipay Bodrum FK ile 1-1 berabere kalan Özbelsan Sivasspor'un teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz, "Belki ligde oynayacağımız en sert maçlardan birisiydi bu, bir takım Sivasspor'u en fazla bu kadar zorlar. Bu haftadan sonra daha da iyi olacağız." dedi.



Korkmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, geçen haftadan sonra çok fazla felaket senaryoları yazıldığını söyledi.



Tüm süreci kontrol eden insan olarak felaket senaryosu olmadığının farkında olduklarını belirten Korkmaz, "Geçen hafta maça çıktığımız kadro atak oyuncu profili açısından çok yetersiz bir kadroydu. Bu hafta çok yeterli miydi, değildi. En azından ilk on birimiz orijinal mevkisinde oynayan oyunculardı. Benim teknik adam olarak yorumum ligin en iyi, en kaliteli, en hazır takımı ile oynadık. Geçtiğimiz yıl Bodrumspor da Sivasspor da küme düştü. Kadro olarak kadrosunu koruyan bir Bodrumspor vardı." dedi.

Korkmaz, takım olarak kadronun yüzde altmışını değiştirdiklerini anlatarak, şunları kaydetti: