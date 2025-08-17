Beşiktaş'ta Muçi kadrodan çıkarıldı!

Trendol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, Eyüpspor'u konuk edecek. Siyah-Beyazlılarda maç öncesinde sakatlık meydana geldi.
Eyüpspor karşılaşmasına ilk 11'de başlayacak olan Ernest Muçi, ısınma sırasında belinde hissettiği ağrı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.
Siyah-Beyazlı ekipte Arnavut oyuncunun yerine Milot Rashica ilk 11'de başladı.
Eyüpspor karşılaşmasına ilk 11'de başlayacak olan Ernest Muçi, ısınma sırasında belinde hissettiği ağrı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.
Siyah-Beyazlı ekipte Arnavut oyuncunun yerine Milot Rashica ilk 11'de başladı.