17 Ağustos
Gençlerbirliği-Antalyaspor
0-1
17 Ağustos
Konyaspor-Gaziantep FK
3-0
17 Ağustos
Başakşehir-Kayserispor
1-1
17 Ağustos
Beşiktaş-Eyüpspor
2-1
17 Ağustos
Sivasspor-Bodrum FK
1-1
17 Ağustos
Belediye Vanspor-Esenler Erokspor
1-0
17 Ağustos
Manisa FK-Hatayspor
2-1
17 Ağustos
Sakaryaspor-Iğdır FK
3-2
17 Ağustos
N. Forest-Brentford
3-1
17 Ağustos
Chelsea-C.Palace
0-0
17 Ağustos
M. United-Arsenal
0-1
17 Ağustos
Celta Vigo-Getafe
0-2
17 Ağustos
Athletic Bilbao-Sevilla
3-2
17 Ağustos
Espanyol-Atletico Madrid
2-1
17 Ağustos
Brest-Lille
3-3
17 Ağustos
Angers-Paris FC
1-0
17 Ağustos
Auxerre-Lorient
1-0
17 Ağustos
Metz-Strasbourg
0-1
17 Ağustos
Nantes-PSG
0-1
17 Ağustos
Go Ahead Eagles-Ajax
2-2
17 Ağustos
FC Twente-PSV Eindhoven
0-2
17 Ağustos
Sporting CP-Arouca
6-0

Hüseyin Eroğlu: "Oyun bizden yanaydı, ama skoru bulamadık"

Antalyaspor'a sahasında 1-0 mağlup olan Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, ortaya koydukları oyunun galibiyeti hak ettiğini ancak şanssız bir mağlubiyet yaşadıklarını söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, kadro derinliği ve transfer ihtiyacına da dikkat çekti.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, iyi bir oyun ortaya koymalarına rağmen skoru bulamadıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Eroğlu, Süper Lig'e uzun bir aradan sonra döndüklerini hatırlatarak, taraftarlarının önünde oynadıkları ilk karşılaşmada galip gelmeyi arzuladıklarını ancak bunu gerçekleştiremedikleri için üzgün olduğunu belirtti.

Maçın genelinde iyi bir oyun ortaya koyduklarını vurgulayan Eroğlu, "İlk yarı topa sahip olduğumuz bölüm bizim için hücum opsiyonlarında, ceza sahası girişlerinde etkili olduğumuz pozisyonlar oldu ama son vuruşu veya kilit pası atamadık. Kurguladığımız oyun sistemi bizim lehimize iyi bir şekilde devam etti. Ancak skoru bulamayınca tabii ki tedirginlik artabiliyor. Maçta zaman zaman savunma yaptığımız dakikalar tabii ki oldu. Geçişlerden de pozisyonlar yakaladık ancak değerlendiremedik. Sakat oyuncularımızın olması ve transferde beklediğimiz oyuncuların olmayışı, ister istemez hamle şansımızı zorlaştırdı. Bazı oyuncularım farklı mevkilerde oynadı. Güzel bir görüntü verdik ama kazanamıyorsan kaybetmemen gerekiyor. Oyunun gücünü artırarak önümüzdeki haftaya hazırlanmamız, sakat oyuncularımızın ve transferle ilgili kadro derinliğimizin, özellikle hücum hattında, hemen en kısa sürede oyuncuların aramıza katılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.


Eroğlu, istikrarlı bir kadro oluşturmak için zamana ihtiyaç duyduklarını belirterek, "Elimizdeki kadronun en iyisinden faydalanmaya çalıştık. Tabii ki kadro derinliğimizle beraber kadro istikrarını sağlayacağız. Ama şu anki kadromuz bu. Yedek kulübemizde akademimizden arkadaşlarımız da vardı. Çok hamle şansımız yoktu. Süreçte oyuncuların katılımıyla çok güçlü bir oyunla beraber geri dönüşümüz olacak ama elimizdeki oyunculardan en yüksek verimi almaya çalışıyoruz. Bu da bizim görevimiz. Bugün de ben bu anlamda olumlu düşünüyorum. Oyun bence bugün iyiydi ama skora yansıtamadık. Yani kaybetmeyi hak etmedik. Bunu söyleyebilirim. 1-0'dan sonra bile Ayaz'ın kafa vuruşu, Sinan'ın kaçırdığı pozisyon, maç berabere bitebilirdi." diye konuştu.

Sezona istedikleri gibi başlayamadıklarını hatırlatan Eroğlu, "İlk iki haftada puan alamadık ama iki maçta da oyunumuzun geliştiğini görmek mümkün. Antalyaspor karşısında skoru bulamadık, şanssız bir mağlubiyet yaşadık. Önümüzde Gaziantep FK maçı var, bu maça en iyi şekilde hazırlanacağız. Taraftarımızın desteğiyle çıkışa geçeceğimize inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
6 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
7 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
14 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
