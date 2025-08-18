Eyüpspor'dan Berke Özer için itiraf!

ikas Eyüpspor Kulübü Asbaşkanı Fatih Kulaksız, kaybettikleri için üzgün olduklarını ancak takımın geçen haftaya göre çok daha iyi performans gösterdiğini söyledi.Kulaksız,Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Eyüpspor'un deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 mağlup olduğu maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Beşiktaş'ı tebrik ederek sözlerine başlayan Fatih Kulaksız,diye konuştu.Teknik direktör Arda Turan'ın Eyüpspor'da başarılı bir dönem geçirdiğinden bahseden Kulaksız,ifadelerini kullandı.Geçen hafta Fransa ekibi Lille'e transfer olan kaleci Berke Özer hakkında konuşan Kulaksız, şunları söyledi:Kulaksız, Hakem Halil Umut Meler'in performansı hakkında görüşlerinin sorulması üzerine,değerlendirmesinde bulundu.Takıma 1-2 tane daha transfer yapmak istediklerinden bahseden Kulaksız, Avrupa'da transfer dönemi kapandıktan sonra bütçelerine uygun transfer fırsatlarını değerlendireceklerini sözlerine ekledi.