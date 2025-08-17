17 Ağustos
Gençlerbirliği-Antalyaspor
19:00
17 Ağustos
Konyaspor-Gaziantep FK
19:00
17 Ağustos
Başakşehir-Kayserispor
21:30
17 Ağustos
Beşiktaş-Eyüpspor
21:30
17 Ağustos
Sivasspor-Bodrum FK
19:00
17 Ağustos
Belediye Vanspor-Esenler Erokspor
19:00
17 Ağustos
Manisa FK-Hatayspor
21:30
17 Ağustos
Sakaryaspor-Iğdır FK
21:30
17 Ağustos
N. Forest-Brentford
16:00
17 Ağustos
Chelsea-C.Palace
16:00
17 Ağustos
M. United-Arsenal
18:30
17 Ağustos
Celta Vigo-Getafe
18:00
17 Ağustos
Athletic Bilbao-Sevilla
20:30
17 Ağustos
Espanyol-Atletico Madrid
22:30
17 Ağustos
Brest-Lille
16:00
17 Ağustos
Angers-Paris FC
18:15
17 Ağustos
Auxerre-Lorient
18:15
17 Ağustos
Metz-Strasbourg
18:15
17 Ağustos
Nantes-PSG
21:45
17 Ağustos
Go Ahead Eagles-Ajax
13:15
17 Ağustos
FC Twente-PSV Eindhoven
15:30
17 Ağustos
Sporting CP-Arouca
22:30

Semih Kılıçsoy ilk maçına damga vurdu

Beşiktaş'ın kiralık olarak Cagliari'ye yolladığı golcüsü Semih Kılıçsoy, ilk maçında iyi bir performans sergiledi.

Semih Kılıçsoy, yeni takımına iyi bir performans ile başladı.

Beşiktaş'tan satın alma opsiyonu ile birlikte Cagliari'ye kiralanan Semih Kılıçsoy, İtalyan ekibi ile ilk maçında İtalya Kupası karşılaşmasında çıktı.

Genç golcü dakika 77'de oyuna girdi, sahada bulduğu kısa sürede ise kalitesini gösterdi.


20 yaşındaki Semih, 84. dakikada ceza sahası dışından bir şut denedi ancak top direkten döndü. Pozisyonun devamında ise Cagliari penaltı kazandı.

CAGLIARI'NIN TUR ATLAMASINA KATKI SAĞLADI

Semih, seri penaltı atışlarına giden karşılaşmada 3. penaltıyı kullandı ve bu penaltıyı gole çevirdi.

HOCASI BEĞENDİ

Semih'in yeni hocası Fabio Pisacane, karşılaşmanın ardından Semih hakkında açıklamalarda bulundu.

İtalyan çalıştırıcı Semih için şu sözleri kullandı:

"Bence önemli istatistiklere sahip bir adam. Onu seçtiğimizde kulüp içinde hepimiz ikna olmuştuk. Dünyanın öbür ucundan gelmesine rağmen her şeyi kendi dilinde okuyor. Stratejim çocuğu sakin tutmaktı: Sanırım bu gece oyuna gireceğini bile beklemiyordu; doğru andı ve uygun olduğunu düşündüm. Daha önce anlattığımız şeyleri gösterdi. Umarım bu ilk maçı aynı zamanda iz bırakabileceği bir şeyin başlangıcı olur."

 
  • KL
