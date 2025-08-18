17 Ağustos
Gençlerbirliği-Antalyaspor
0-1
17 Ağustos
Konyaspor-Gaziantep FK
3-0
17 Ağustos
Başakşehir-Kayserispor
1-1
17 Ağustos
Beşiktaş-Eyüpspor
2-1
17 Ağustos
Sivasspor-Bodrum FK
1-1
17 Ağustos
Belediye Vanspor-Esenler Erokspor
1-0
17 Ağustos
Manisa FK-Hatayspor
2-1
17 Ağustos
Sakaryaspor-Iğdır FK
3-2
17 Ağustos
N. Forest-Brentford
3-1
17 Ağustos
Chelsea-C.Palace
0-0
17 Ağustos
M. United-Arsenal
0-1
17 Ağustos
Celta Vigo-Getafe
0-2
17 Ağustos
Athletic Bilbao-Sevilla
3-2
17 Ağustos
Espanyol-Atletico Madrid
2-1
17 Ağustos
Brest-Lille
3-3
17 Ağustos
Angers-Paris FC
1-0
17 Ağustos
Auxerre-Lorient
1-0
17 Ağustos
Metz-Strasbourg
0-1
17 Ağustos
Nantes-PSG
0-1
17 Ağustos
Go Ahead Eagles-Ajax
2-2
17 Ağustos
FC Twente-PSV Eindhoven
0-2
17 Ağustos
Sporting CP-Arouca
6-0

Orkun Kökçü'den flaş Kerem Aktürkoğlu açıklaması!

Beşiktaş'ın Eyüpspor'u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından konuşan Orkun Kökçü, sakatlığını büyük ölçüde atlattığını ve yüzde yüze yaklaştığını belirterek, "Beklentilerin farkındayım, en iyi halimi yakında göstereceğim" dedi.

17 Ağustos 2025 23:52
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Orkun Kökçü'den flaş Kerem Aktürkoğlu açıklaması!
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, sahasında konuk ettiği Eyüpspor'u 2-1'lik skorla mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini aldı. Siyah-beyazlılar, zorlu geçen 90 dakikadan üç puanla ayrılmayı başardı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş'ın yıldız isimlerinden Orkun Kökçü, hem takımın performansını hem de kendi fiziksel durumunu değerlendirdi.

Kökçü, "İyi başladığımızı düşünüyorum. Golü bulduk ama kolay bir şekilde beraberliği yakaladılar. Sonra zorlandık pozisyon yaratmakta ama sonunda Rafa'nın özelliği ile... Güzel bir gol attı. Çok mutluyuz. Daha iyi çalışmalı ve daha güçlü olmalıyız. Daha da kolay geçmesini istiyorduk bu maçın. Önümüze bakma zamanı. İnşallah daha iyi olacağız." ifadelerini kullandı.



Fiziksel durumuyla ilgili de konuşan Kökçü, henüz tam kapasiteye ulaşmadığını ancak bu seviyeye çok yakın olduğunu vurguladı:

"Galibiyet için mutluyum. Daha iyi olabileceğimi düşünüyorum ve biliyorum. Tatil yapmadım ve ilk maçta yorgunluğum vardı. Hafif bir sakatlığım vardı o dönemde. Sakatlığı daha az hissediyorum artık. Yüzde yüze yakınım, beklentilerin çok yüksek olduğunu biliyorum. En iyi şekilde hazırlanmam lazım. Beklenti yüksek ve daha iyi performans göstereceğime eminim. Kendim için sabırlı olmam lazım. Yüzde yüz olduğumda kendimi göstereceğim."

KEREM AKTÜRKOĞLU SORUSU

Kendisine Kerem Aktürkoğlu'nun durumu hakkında bilgisi olup olmadığı sorulduğunda, "Kerem bir sene içerisinde çok iyi arkadaşım oldu. Hemen hemen her gün konuştuk transfer olacağım dönemde. Sonrasında da konuştuk ama şu anda nasıl düşünüyor, nereye gitmek istiyor, kalmak istiyor mu, diye sormadım. Çünkü özel, kendi kararı. Gelirse mutlu oluruz. Bakalım, hayırlısı olsun. Nasıl karar veriyorsa, o kararının arkasında durur, öyle bir karakter o. Hayırlısı onun için de." dedi.

 

  
