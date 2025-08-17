17 Ağustos
Gençlerbirliği-Antalyaspor
0-1
17 Ağustos
Konyaspor-Gaziantep FK
3-0
17 Ağustos
Başakşehir-Kayserispor
1-0DA
17 Ağustos
Beşiktaş-Eyüpspor
1-1DA
17 Ağustos
Sivasspor-Bodrum FK
1-1
17 Ağustos
Belediye Vanspor-Esenler Erokspor
1-0
17 Ağustos
Manisa FK-Hatayspor
0-0DA
17 Ağustos
Sakaryaspor-Iğdır FK
2-245'
17 Ağustos
N. Forest-Brentford
3-1
17 Ağustos
Chelsea-C.Palace
0-0
17 Ağustos
M. United-Arsenal
0-1
17 Ağustos
Celta Vigo-Getafe
0-2
17 Ağustos
Athletic Bilbao-Sevilla
3-290'
17 Ağustos
Espanyol-Atletico Madrid
22:30
17 Ağustos
Brest-Lille
3-3
17 Ağustos
Angers-Paris FC
1-0
17 Ağustos
Auxerre-Lorient
1-0
17 Ağustos
Metz-Strasbourg
0-1
17 Ağustos
Nantes-PSG
0-033'
17 Ağustos
Go Ahead Eagles-Ajax
2-2
17 Ağustos
FC Twente-PSV Eindhoven
0-2
17 Ağustos
Sporting CP-Arouca
22:30

Vanspor, Erokspor'u tek golle geçti

TFF 1. Lig'in 2. haftasında Vanspor, 57. dakikada Ivan Cedric'in attığı golle 10 kişi kalan Esenler Erokspor'u 1-0 mağlup etti.

calendar 17 Ağustos 2025 21:01
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Vanspor, Erokspor'u tek golle geçti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

TFF 1. Lig'in 2. Haftasında Vanspor ve Esenler Erokspor karşı karşıya geldi.

Karşılaşma ev sahibi ekip Vanspor'un, Erokspor karşısında 1-0 'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. 

Maçın 26. Dakikasında konuk ekip Erokspor'da Onur Ulaş direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

İlk yarıda gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına eşitlikle gitti.

Mücadelenin 57. Dakikasında Vanspor, santrforu Ivan Cedric'in golüyle 1-0 öne geçti.

Maçın geri kalan kısmında başka gol olmadı ve Vanspor, Esenler Erokspor'u 1-0 mağlup etti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
6 Başakşehir 1 1 0 0 1 0 3
7 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
8 Beşiktaş 1 0 1 0 1 1 1
9 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
10 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
11 Eyüpspor 2 0 1 1 2 5 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
14 Kayserispor 1 0 0 1 0 1 0
15 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
16 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
17 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.