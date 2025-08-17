Vanspor, Erokspor'u tek golle geçti

TFF 1. Lig'in 2. Haftasında Vanspor ve Esenler Erokspor karşı karşıya geldi.
Karşılaşma ev sahibi ekip Vanspor'un, Erokspor karşısında 1-0 'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçın 26. Dakikasında konuk ekip Erokspor'da Onur Ulaş direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
İlk yarıda gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına eşitlikle gitti.
Mücadelenin 57. Dakikasında Vanspor, santrforu Ivan Cedric'in golüyle 1-0 öne geçti.
Maçın geri kalan kısmında başka gol olmadı ve Vanspor, Esenler Erokspor'u 1-0 mağlup etti.