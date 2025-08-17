17 Ağustos
Gençlerbirliği-Antalyaspor
19:00
17 Ağustos
Konyaspor-Gaziantep FK
19:00
17 Ağustos
Başakşehir-Kayserispor
21:30
17 Ağustos
Beşiktaş-Eyüpspor
21:30
17 Ağustos
Sivasspor-Bodrum FK
19:00
17 Ağustos
Belediye Vanspor-Esenler Erokspor
19:00
17 Ağustos
Manisa FK-Hatayspor
21:30
17 Ağustos
Sakaryaspor-Iğdır FK
21:30
17 Ağustos
N. Forest-Brentford
3-1
17 Ağustos
Chelsea-C.Palace
0-0
17 Ağustos
M. United-Arsenal
0-125'
17 Ağustos
Celta Vigo-Getafe
0-0DA
17 Ağustos
Athletic Bilbao-Sevilla
20:30
17 Ağustos
Espanyol-Atletico Madrid
22:30
17 Ağustos
Brest-Lille
3-3
17 Ağustos
Angers-Paris FC
1-041'
17 Ağustos
Auxerre-Lorient
0-041'
17 Ağustos
Metz-Strasbourg
0-041'
17 Ağustos
Nantes-PSG
21:45
17 Ağustos
Go Ahead Eagles-Ajax
2-2
17 Ağustos
FC Twente-PSV Eindhoven
0-2
17 Ağustos
Sporting CP-Arouca
22:30

Berke Özer'e ilk maçında 3 gol!

Fransa Ligue 1'in ilk gafta mücadelesinde Brest ve Lille 3-3 berabere kaldı.

calendar 17 Ağustos 2025 18:01
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Berke Özer'e ilk maçında 3 gol!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Fransa Ligue 1'in ilk hafta mücadelesinde Brest, sahasında Lille'i ağırladı.

Francis-Le Blé Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 3-3'lük beraberlikle tamamlandı.

Zorlu mücadelede Lille'in gollerini Olivier Giroud, Hakon Haraldsson ve Ngal Mukau kaydetti.

Brest takımının 2 golü Kamory Doumbia'dan gelirken 3. golü Le Cardinal kaydetti.

Lille takımında ilk maçına çıkan Berke Özer, 90 dakika sahada kaldı. 

Bu sonuçla her iki takım da ilk hafta sonunda ligdeki puanını 1'e yükseltti.

Brest, haftaya Toulouse deplasmanına gidecek. Lille, evinde Monaco'yu ağırlayacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
2 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
3 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
4 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
5 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
8 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
9 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
10 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
18 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.