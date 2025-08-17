17 Ağustos
Gençlerbirliği-Antalyaspor
0-1
17 Ağustos
Konyaspor-Gaziantep FK
3-0
17 Ağustos
Başakşehir-Kayserispor
1-0DA
17 Ağustos
Beşiktaş-Eyüpspor
1-1DA
17 Ağustos
Sivasspor-Bodrum FK
1-1
17 Ağustos
Belediye Vanspor-Esenler Erokspor
1-0
17 Ağustos
Manisa FK-Hatayspor
0-0DA
17 Ağustos
Sakaryaspor-Iğdır FK
2-2DA
17 Ağustos
N. Forest-Brentford
3-1
17 Ağustos
Chelsea-C.Palace
0-0
17 Ağustos
M. United-Arsenal
0-1
17 Ağustos
Celta Vigo-Getafe
0-2
17 Ağustos
Athletic Bilbao-Sevilla
3-290'
17 Ağustos
Espanyol-Atletico Madrid
22:30
17 Ağustos
Brest-Lille
3-3
17 Ağustos
Angers-Paris FC
1-0
17 Ağustos
Auxerre-Lorient
1-0
17 Ağustos
Metz-Strasbourg
0-1
17 Ağustos
Nantes-PSG
0-037'
17 Ağustos
Go Ahead Eagles-Ajax
2-2
17 Ağustos
FC Twente-PSV Eindhoven
0-2
17 Ağustos
Sporting CP-Arouca
22:30

Ruben Amorim'den Premier Lig'de kötü rekor

Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim, Premier Lig'de 28 maçta 15 yenilgi alarak, yeni yükselen bir takımı çalıştırmayanlar arasında bu sayıya en hızlı ulaşan isim oldu.

calendar 17 Ağustos 2025 21:10
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Ruben Amorim'den Premier Lig'de kötü rekor
Manchester United teknik direktörü Ruben Amorim, Premier Lig kariyerinde hayal kırıklığı yaratan bir istatistiğe imza attı.

Portekizli çalıştırıcı, takımının başında çıktığı ilk 28 maçta 15 mağlubiyet alarak, lig tarihine olumsuz bir rekorla geçti.

Amorim bu sonuçla, Premier Lig tarihinde yeni yükselmiş bir takımı çalıştırmadan 15 yenilgiye en hızlı ulaşan teknik direktör oldu. Bu istatistik en son, 2009 yılında Portsmouth'un başında yer alan Paul Hart tarafından kaydedilmişti. Hart, 27 maçta 15 mağlubiyetle benzer bir süreci yaşamıştı.



Kulüp çevresinde Amorim'in pozisyonu şimdiden sorgulanmaya başlanırken, taraftarlar ve futbol otoriteleri, Manchester United yönetiminin nasıl bir yol haritası çizeceğini merakla bekliyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
6 Başakşehir 1 1 0 0 1 0 3
7 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
8 Beşiktaş 1 0 1 0 1 1 1
9 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
10 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
11 Eyüpspor 2 0 1 1 2 5 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
14 Kayserispor 1 0 0 1 0 1 0
15 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
16 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
17 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
