Ruben Amorim'den Premier Lig'de kötü rekor

Manchester United teknik direktörü Ruben Amorim, Premier Lig kariyerinde hayal kırıklığı yaratan bir istatistiğe imza attı.





Portekizli çalıştırıcı, takımının başında çıktığı ilk 28 maçta 15 mağlubiyet alarak, lig tarihine olumsuz bir rekorla geçti.





Amorim bu sonuçla, Premier Lig tarihinde yeni yükselmiş bir takımı çalıştırmadan 15 yenilgiye en hızlı ulaşan teknik direktör oldu. Bu istatistik en son, 2009 yılında Portsmouth'un başında yer alan Paul Hart tarafından kaydedilmişti. Hart, 27 maçta 15 mağlubiyetle benzer bir süreci yaşamıştı.

Kulüp çevresinde Amorim'in pozisyonu şimdiden sorgulanmaya başlanırken, taraftarlar ve futbol otoriteleri, Manchester United yönetiminin nasıl bir yol haritası çizeceğini merakla bekliyor.



