17 Ağustos
Gençlerbirliği-Antalyaspor
0-073'
17 Ağustos
Konyaspor-Gaziantep FK
2-074'
17 Ağustos
Başakşehir-Kayserispor
21:30
17 Ağustos
Beşiktaş-Eyüpspor
21:30
17 Ağustos
Sivasspor-Bodrum FK
1-177'
17 Ağustos
Belediye Vanspor-Esenler Erokspor
1-075'
17 Ağustos
Manisa FK-Hatayspor
21:30
17 Ağustos
Sakaryaspor-Iğdır FK
21:30
17 Ağustos
N. Forest-Brentford
3-1
17 Ağustos
Chelsea-C.Palace
0-0
17 Ağustos
M. United-Arsenal
0-1
17 Ağustos
Celta Vigo-Getafe
0-2
17 Ağustos
Athletic Bilbao-Sevilla
0-06'
17 Ağustos
Espanyol-Atletico Madrid
22:30
17 Ağustos
Brest-Lille
3-3
17 Ağustos
Angers-Paris FC
1-0
17 Ağustos
Auxerre-Lorient
1-0
17 Ağustos
Metz-Strasbourg
0-1
17 Ağustos
Nantes-PSG
21:45
17 Ağustos
Go Ahead Eagles-Ajax
2-2
17 Ağustos
FC Twente-PSV Eindhoven
0-2
17 Ağustos
Sporting CP-Arouca
22:30

Dusan Tadic, asistlerine Al-Wahda'da devam ediyor

Birleşik Arap Emirlikleri Pro Ligi'nde Ajman'ı 2-0 mağlup eden Al-Wahda'da, eski Fenerbahçeli Dusan Tadic 80 dakika sahada kaldı.

calendar 17 Ağustos 2025 19:33 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2025 19:36
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Birleşik Arap Emirlikleri Pro Ligi'nde Ajman ve Al-Wahda karşı karşıya geldi.

Ajman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Al-Wahda deplasmanda Ajman'ı 2-0 mağlup etti.

Al-Wahda'da geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması giyen yeni transfer Dusan Tadic, karşılaşmaya ilk on birde başladı.



Maçın ilk yarısında iki takım da pozisyonları değerlendiremedi ve gol sesi çıkmadı. 

Karşılaşmanın 53. Dakikasında Al-Wahda, Ömer Harbin'in penaltı golüyle 1-0 öne geçti.

Al-Wahda, 65. Dakikada yine Ömer Harbin golüyle farkı ikiye çıkardı. Golün asistini Dusan Tadic yaptı.

Dusan Tadic, ilk on birde başladığı maçta 80 dakika sahada kaldı.

Maçta başka gol sesi çıkmadı ve Al-Wahda, Ajman'ı deplasmanda 2-0 mağlup etti.

