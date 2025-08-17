Dusan Tadic, asistlerine Al-Wahda'da devam ediyor

Birleşik Arap Emirlikleri Pro Ligi'nde Ajman ve Al-Wahda karşı karşıya geldi.
Ajman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Al-Wahda deplasmanda Ajman'ı 2-0 mağlup etti.
Al-Wahda'da geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması giyen yeni transfer Dusan Tadic, karşılaşmaya ilk on birde başladı.
Maçın ilk yarısında iki takım da pozisyonları değerlendiremedi ve gol sesi çıkmadı.
Karşılaşmanın 53. Dakikasında Al-Wahda, Ömer Harbin'in penaltı golüyle 1-0 öne geçti.
Al-Wahda, 65. Dakikada yine Ömer Harbin golüyle farkı ikiye çıkardı. Golün asistini Dusan Tadic yaptı.
Dusan Tadic, ilk on birde başladığı maçta 80 dakika sahada kaldı.
Maçta başka gol sesi çıkmadı ve Al-Wahda, Ajman'ı deplasmanda 2-0 mağlup etti.