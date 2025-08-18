17 Ağustos
Gençlerbirliği-Antalyaspor
0-1
17 Ağustos
Konyaspor-Gaziantep FK
3-0
17 Ağustos
Başakşehir-Kayserispor
1-1
17 Ağustos
Beşiktaş-Eyüpspor
2-1
17 Ağustos
Sivasspor-Bodrum FK
1-1
17 Ağustos
Belediye Vanspor-Esenler Erokspor
1-0
17 Ağustos
Manisa FK-Hatayspor
2-1
17 Ağustos
Sakaryaspor-Iğdır FK
3-2
17 Ağustos
N. Forest-Brentford
3-1
17 Ağustos
Chelsea-C.Palace
0-0
17 Ağustos
M. United-Arsenal
0-1
17 Ağustos
Celta Vigo-Getafe
0-2
17 Ağustos
Athletic Bilbao-Sevilla
3-2
17 Ağustos
Espanyol-Atletico Madrid
2-1
17 Ağustos
Brest-Lille
3-3
17 Ağustos
Angers-Paris FC
1-0
17 Ağustos
Auxerre-Lorient
1-0
17 Ağustos
Metz-Strasbourg
0-1
17 Ağustos
Nantes-PSG
0-1
17 Ağustos
Go Ahead Eagles-Ajax
2-2
17 Ağustos
FC Twente-PSV Eindhoven
0-2
17 Ağustos
Sporting CP-Arouca
6-0

Milan, İtalya Kupası'na galibiyetle başladı

İtalya Kupası 1. tur maçında Serie B temsilcisi Bari'yi 2-0 yenen Milan'da, Rafael Leao golünü attıktan kısa süre sonra sakatlanarak oyundan çıktı. Pulisic'in golü farkı artırırken, yeni transfer Modric de oyuna sonradan dahil oldu.

18 Ağustos 2025 00:19
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: acmilan.com
Milan, İtalya Kupası'na galibiyetle başladı




İtalya Kupası birinci turunda Milan, Serie B ekibi Bari ile karşılaştı.

Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan karşılaşmada Milan, Bari karşısında 2-0 kazandı.

Maça hızlı başlayan ev sahibi ekipte Rafael Leao 14. Dakikada ağları havalandırdı.

Ancak Leao sakatlığı sonrası 17. Dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.

İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve Milan, soyunma odasına 1-0 önde gitti.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Milan 48. Dakikada Christian Pulisic'in golüyle farkı ikiye çıkardı.

Real Madrid'den yeni transfer Luka Modric 66. Dakikada oyuna dahil oldu.

Maçta başka gol olmadı ve İtalya Kupası birinci turunda Milan, Bari'yi 2-0 mağlup etti.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
6 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
7 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
14 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
