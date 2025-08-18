Fransa Ligue 1'in açılış maçında PSG, Nantes'e konuk oldu.
Louis Fonteneau Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip PSG, 1-0 kazandı.
PSG'ye galibiyeti getiren golü 67. dakikada Vitinha kaydetti.
Nantes formasıyla mücadeleye ilk 11'de başlayann Mostafa Mohamed, 79. Dakikada oyundan çıktı.
Bu sonucun ardından Luis Enrique'nin takımı PSG, lige 3 puanla başladı. Nantes, puan alamadı.
Fransa Ligue 1'in gelecek haftasında PSG, Angers'i konuk edecek. Nantes, Strasbourg deplasmanına gidecek.
PSG, deplasmanda tek golle güldü!
Fransa Ligue 1'in açılış maçında PSG, deplasmanda Nantes'i 1-0 mağlup etti.
