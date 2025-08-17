Solskjaer'den Felipe'ye tebrik!

Süper Lig'de Beşiktaş ile karşılaşan Eyüpspor'da karşılaşmaya damga vuran isim kaleci Felipe oldu.
Eyüpspor'un yeni transferi olan Felipe, ilk maçına çıktığı Beşiktaş maçını 7 kurtarışla tamamladı. Felipe, bu performansına rağmen takımının sahadan 2-1 mağlubiyetle ayrılmasına engel olamadı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, maçın ardından Felipe'yi tebrik etti.
