17 Ağustos
Gençlerbirliği-Antalyaspor
0-1
17 Ağustos
Konyaspor-Gaziantep FK
3-0
17 Ağustos
Başakşehir-Kayserispor
1-1
17 Ağustos
Beşiktaş-Eyüpspor
2-1
17 Ağustos
Sivasspor-Bodrum FK
1-1
17 Ağustos
Belediye Vanspor-Esenler Erokspor
1-0
17 Ağustos
Manisa FK-Hatayspor
2-1
17 Ağustos
Sakaryaspor-Iğdır FK
3-2
17 Ağustos
N. Forest-Brentford
3-1
17 Ağustos
Chelsea-C.Palace
0-0
17 Ağustos
M. United-Arsenal
0-1
17 Ağustos
Celta Vigo-Getafe
0-2
17 Ağustos
Athletic Bilbao-Sevilla
3-2
17 Ağustos
Espanyol-Atletico Madrid
0-165'
17 Ağustos
Brest-Lille
3-3
17 Ağustos
Angers-Paris FC
1-0
17 Ağustos
Auxerre-Lorient
1-0
17 Ağustos
Metz-Strasbourg
0-1
17 Ağustos
Nantes-PSG
0-1
17 Ağustos
Go Ahead Eagles-Ajax
2-2
17 Ağustos
FC Twente-PSV Eindhoven
0-2
17 Ağustos
Sporting CP-Arouca
4-062'

Galatasaray, Vitao'ya gitti!

Galatasaray, Internacional forması giyen 25 yaşındaki stoper Vitao'yu takip ediyor.

calendar 17 Ağustos 2025 22:39
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Galatasaray, Vitao'ya gitti!
Kaleci ve savunma oyuncusu transferleri için çalışmalarına devam eden Galatasaray için Brezilya'dan transfer iddiası gündeme geldi.

UOL Esporte'de yer alan habere göre, Galatasaray, Internacional forması giyen Vitao'yu yakından takip ediyor.

YERİNDE TAKİP

Galatasaraylı yetkililerin, 25 yaşındaki futbolcuyu takip etmek için Brezilya'ya gittiği belirtildi. Sarı-kırmızılı yetkililer, Brezilyalı savunma oyuncusu için Internacional - Flamengo karşılaşmasını yerinde takip edecek.

RESMİ TEKLİF HAZIRLIĞI


Galatasaray'ın, stoperin yanı sıra sağ bekte de forma giyebilen Vitao için resmi teklif hazırlığında olduğu yazıldı.

GÜNDEMDEKİ İSİMLER

Sağ bek ve stoperde oynayabilen bir oyuncu arayan Galatasaray'da gündemde Monaco'dan Wilfried Singo ve Inter'den Benjamin Pavard da bulunuyor.

Africafoot, Galatasaray'ın Singo için Monaco ile anlaşma sağladığını öne sürmüştü.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Internacional forması altında 33 maçta süre bulan Vitao, 1 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Vitao'nun, kulübü Internacional ile sözleşmesi Aralık 2026'ya kadar devam ediyor.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
6 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
7 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
14 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
