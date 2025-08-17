Galatasaray, Vitao'ya gitti!

Kaleci ve savunma oyuncusu transferleri için çalışmalarına devam eden Galatasaray için Brezilya'dan transfer iddiası gündeme geldi.
UOL Esporte'de yer alan habere göre, Galatasaray, Internacional forması giyen Vitao'yu yakından takip ediyor.
YERİNDE TAKİP
Galatasaraylı yetkililerin, 25 yaşındaki futbolcuyu takip etmek için Brezilya'ya gittiği belirtildi. Sarı-kırmızılı yetkililer, Brezilyalı savunma oyuncusu için Internacional - Flamengo karşılaşmasını yerinde takip edecek.
RESMİ TEKLİF HAZIRLIĞI
Galatasaray'ın, stoperin yanı sıra sağ bekte de forma giyebilen Vitao için resmi teklif hazırlığında olduğu yazıldı.
GÜNDEMDEKİ İSİMLER
Sağ bek ve stoperde oynayabilen bir oyuncu arayan Galatasaray'da gündemde Monaco'dan Wilfried Singo ve Inter'den Benjamin Pavard da bulunuyor.
Africafoot, Galatasaray'ın Singo için Monaco ile anlaşma sağladığını öne sürmüştü.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Internacional forması altında 33 maçta süre bulan Vitao, 1 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Vitao'nun, kulübü Internacional ile sözleşmesi Aralık 2026'ya kadar devam ediyor.
