Beşiktaş, Eyüpspor karşısında 17. dakikada kazandığı penaltıyla öne geçti.
Siyah-beyazlılar, mücadelenin 17. dakikasında penaltı hakkı elde etti. Tammy Abraham'ın ceza yayı gerisinden ceza sahasına gönderdiği topta Orkun Kökçü, meşin yuvarlağı kontrol etti. Eyüpspor savunmasında Robin Yalçın'ın kayarak yaptığı müdahale sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi.
18. dakikada topun başına geçen Tammy Abraham, penaltıyı gole çevirerek Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi.
Beşiktaş, penaltı kazandı!
Beşiktaş, Eyüpspor karşısında 17. dakikada penaltı kazandı.
Beşiktaş, Eyüpspor karşısında 17. dakikada kazandığı penaltıyla öne geçti.
Beşiktaş
Manchester United'da gündem Altay Bayındır!
Mikel Arteta: "Artık Old Trafford'da kazanıyoruz"
Ruben Amorim'den Premier Lig'de kötü rekor
Angers, Ligue 1'in yeni ekibi Paris FC'ye acımadı
Leverkusen, Monaco'dan istiyor: Ben Seghir!
Arda Güler, Real Madrid'de başrolü üstlenecek
Inaki Pena için Como harekete geçti!
Xavi Simons'un yeni durağı belli oldu!
Hull City, 90+4'te üç puanı aldı!
Juventus, Edon Zhegrova için temasa geçti
